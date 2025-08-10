Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή

Η ηθοποιός έχασε τη ζωή της σε ηλικία 77 ετών

Τελευταία Νέα
11.08.25 , 00:01 Σοφία Σεϊρλή: Το βιογραφικό, η καριέρα και η σχέση με τον Πικολί
10.08.25 , 23:39 Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή
10.08.25 , 23:21 Νέος… Καμαρά! 20χρονος-αποκάλυψη για Ολυμπιακό
10.08.25 , 23:01 SOS από ιστιοφόρο με δύο επιβάτες ανοιχτά της Σύρου: Επιχείρηση διάσωσης
10.08.25 , 22:43 Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (10/8/205): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
10.08.25 , 22:27 Φοροελαφρύνσεις και μέτρα για τη στεγαστική κρίση στο «πακέτο» της ΔΕΘ
10.08.25 , 21:37 Route 360: Επόμενη στάση το κανάλι του Παναμά!
10.08.25 , 21:21 Route 360: Νέο μέλος εντάσσεται στην ομάδα
10.08.25 , 20:48 Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς
10.08.25 , 20:47 Ο πατέρας του Γιάννη εισβάλλει στο Route 360
10.08.25 , 20:45 Γεννηματάς: Ειδικευόμενοι συνταγογραφούσαν παράνομα σκεύασμα για αδυνάτισμα
10.08.25 , 20:42 Τι θέλει ο Πούτιν και τι αντιπροτείνουν οι Ευρωπαίοι
10.08.25 , 20:12 Σεισμός 6,1 Ρίχτερ τώρα στην Τουρκία - Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου
10.08.25 , 20:05 Honda Forza 750 και X-ADV: Τα χρώματα που κάνουν την διαφορά
10.08.25 , 20:02 Route 360: Αγωνία εν πλω – Μπήκε νερό στο σκάφος
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Η Σοφία Σεϊρλή στα Τετράγωνα των Αστέρων λίγους μήνες πριν/ ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών, η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Κυριακής (10/8). Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πνιγμό.

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή/ ΝDP Photo

Η 77χρονη ηθοποιός και σεναριογράφος έκανε διακοπές στην Ικαρία και σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

Η είδηση έγινε γνωστή πριν από λίγο, σκορπίζοντας θλίψη στα αγαπημένα της πρόσωπα, τους συνεργάτες της και τους θαυμαστές της.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ηθοποιός και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε χαρακτηριστικά:

«Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…», ενώ την αποχαιρέτησε με «μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…».

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου (1975). Συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Θέατρο, Ελεύθερη Σκηνή, Θ.Ο.Κ, Εθνικό Θέατρο, Κ.Θ.Β.Ε Θ. Τέχνης, Αμόρε και με θεατρικές ομάδες και θιάσους.

Σε κλασικό, σύγχρονο Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο: Μπεν, Σαίξπηρ, Γκολντόνι, Λαμπίς, Μολιέρο, Οστρόφσκι, Τσέχωφ, Γκόρκι, Σνίτσλερ, Χόρβατ, Ζενέ, Στρίντμπεργκ, Βέντεκιντ, Ντε Φίλιππο, Φεντώ, Μπέκετ, Κολτές, Λαρς Νορέν, Μπουχστάινερ, Τουρίνι, Κους, Στίβενσον, Χάβελ, Αλλεν, Μάρκαρη, Χατζή, Καχτίτση, Αξιώτη, Ρίτσο κ.α. Με τους σκηνοθέτες: Π.Βούλγαρη, Α.Μακράκη, Σ.Βαρδάκη, Ν.Χαραλάμπους, Ν.Κοντουρη, Α.Καλογρίδη, Γ.Κακλέα, Έ. Θεοδώρου, Γ.Ρήγα, Θ.Αμπαζή, Μ.Μαρμαρινό, Β.Παπαβασιλείου, Ν.Μαστοράκη, Ν.Χατζόπουλο, Δ.Τάρλοου, Γ.Χουβαρδά.

Έπαιξε στους μονολόγους: Δύσκολες Νύχτες σε σκην. Γ.Ρήγα, Ομορφάσχημη σε σκην. Δ.Παπαδόπουλου, Jackie σε σκην. Α.Μπρούσκου, Ευγενείς Αγωνίες σε σκην. Τ.Τζαμαργιά, Σονάτα του Σεληνόφωτος σε σκην. Α.Κυρίμη. Στο Φεστιβάλ Αθηνών: Άγγελοι στην Αμερική σε σκην.Ν.Μαστοράκη, Η Μεταμόρφωση της Χρυσαλλίδας σε σκην. Ν.Χατζόπουλου, Μεγάλη Χίμαιρα σε σκην. Δ.Τάρλοου, Τεξτιλέν σε σκην. Β.Αρδίτη. Πρόσφατες παραστάσεις: Χελιδόνι σε σκην.Ε. Γκασούκα, Τερέζ Ρακέν σε σκην. Λ.Μελεμέ και Βασίλισσα της Ομορφιάς σε σκην. Ε.Σκότη.

Έχει παίξει σε πολλές σειρές στην τηλεόραση, με πιο πρόσφατες τις: Άμυνα Ζώνης και Μέλισσες και στον κινηματογράφο (2 βραβεία ταινιών μικρού μήκους).

Έγραψε σενάρια για την τηλεόραση. Έχει διδάξει υποκριτική στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρας και σε δραματικές σχολές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΣΕΪΡΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top