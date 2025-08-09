Συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα

Δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που είναι διευθυντικό στέλεχος.

Ένας νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

keratea dedie

Ρεπορτάζ: Γιάννης Σωτηρόπουλος

Οι δύο υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου, 58 και 38 ετών και κατηγορούνται για ελλιπή συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Οι δυο συλληφθέντες είχαν πάει στο σημείο μετά τη φωτιά, προκειμένου να κάνουν έλεγχο και αυτοψία.

Η φωτιά, που εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής, σήμερα είναι σε ύφεση. Ωστόσο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ιδιαίτερα βαρύς, με έναν 80χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του, ενώ καταγράφονται εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, αγροτικές εκτάσεις και δασικούς όγκους.

