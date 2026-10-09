Opel STX Concept και OMG! GSE: Στο Παρίσι

Τα μοντέλα που «κλέβουν» την παράσταση στην έκθεση αυτοκινήτου

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Αυτοκινητο
Opel STX Concept και OMG! GSE: Στο Παρίσι
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Με δύο εντυπωσιακές παγκόσμιες πρεμιέρες και ένα πρωτοποριακό εκθεσιακό περίπτερο, η Opel ετοιμάζεται να κλέψει τις εντυπώσεις στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου. Στο περίπτερο A42, στο Hall 4, η Opel αντλεί έμπνευση από τους γερμανικούς Autobahn και δημιουργεί ένα δυναμικό σκηνικό, όπου η τεχνολογία, η σχεδίαση και οι υψηλές επιδόσεις συνδυάζονται με έναν μοναδικό τρόπο.

Με πέντε μαύρες «λωρίδες κυκλοφορίας» που καθοδηγούν τους επισκέπτες στον εκθεσιακό χώρο, η Opel δημιουργεί μια εμπειρία εμπνευσμένη από την κίνηση και την ταχύτητα. Η σχεδίαση, που αναπτύχθηκε από την ομάδα Design της Opel στο Rüsselsheim, αποτυπώνει δύο βασικούς πυλώνες της ταυτότητας της μάρκας: τη γερμανική μηχανολογική υπεροχή και τον δυναμικό, γεμάτο συναίσθημα κόσμο OMG! GSE – Grand Sport Electric.

Opel STX Concept και OMG! GSE: Στο Παρίσι

Δύο παγκόσμιες πρεμιέρες που δείχνουν το μέλλον της Opel

Το Opel Sports Tourer eXperimental Concept (STX Concept) εκφράζει το τολμηρό όραμα της Opel για τα ηλεκτρικά station wagon του αύριο. Συνδυάζοντας τη γερμανική τεχνογνωσία με την εκφραστική σχεδίαση και τις έξυπνες τεχνολογίες, το πρωτότυπο σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη σχεδιαστική φιλοσοφία της Μάρκας: ακόμη πιο τολμηρή, ξεκάθαρη, δυναμική και αποδοτική.

Δίπλα του, το Opel GSE 27FE παρουσιάζεται στο κοινό αποκαλύπτοντας την τελική αγωνιστική του εμφάνιση. Σχεδιασμένο για τη νέα εποχή GEN4 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula E, το μονοθέσιο αποτελεί την απόλυτη έκφραση της φιλοσοφίας υψηλών επιδόσεων Opel GSE.

Οι δύο παγκόσμιες πρεμιέρες αναδεικνύουν το όραμα της Opel για την επόμενη γενιά μοντέλων και τεχνολογιών, συνδυάζοντας την καινοτομία με τη συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

Opel STX Concept και OMG! GSE: Στο Παρίσι

Ένα εντυπωσιακό σκηνικό με την υπογραφή GSE

Η σχεδίαση του περιπτέρου συνδυάζει καθαρές γραμμές, υλικά υψηλής ποιότητας και τον χαρακτηριστικό χρωματικό συνδυασμό κίτρινου, ασημί, μαύρου και λευκού. Οι φωτεινές λωρίδες “Lightspeed Stripes” διατρέχουν ολόκληρο τον χώρο, δημιουργώντας την αίσθηση της κίνησης ακόμη και όταν τα οχήματα παραμένουν ακίνητα. Στην καρδιά του περιπτέρου δεσπόζει ο εντυπωσιακός Opel GSE Yellow Pixel Cube, ο οποίος, σε συνδυασμό με έναν αιωρούμενο κύβο προβολής 3,5 μέτρων, συμβολίζει την ηλεκτρική ενέργεια και τις υψηλές επιδόσεις.

Πέρα από τις δύο παγκόσμιες πρεμιέρες, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο Opel Corsa GSE, το αμιγώς ηλεκτρικό hot hatch των 281 ίππων, που πρόσφατα πραγματοποίησε την πρεμιέρα του επί ελληνικού εδάφους.

Δίπλα του θα βρίσκεται το Opel Mokka GSE, που μεταφέρει στον δρόμο την αγωνιστική αίσθηση του Mokka GSE Rally, με ισχύ έως 207 kW (281 hp). Την οικογένεια GSE συμπληρώνει η νέα έκδοση Opel Astra GSE Line, η οποία θα είναι διαθέσιμη από την άνοιξη του 2027, συνδυάζοντας τον δυναμικό χαρακτήρα GSE με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κίνησης του Astra. Η παρουσία της Opel ολοκληρώνεται με δύο ακόμη σημαντικά μοντέλα της εξηλεκτρισμένης γκάμας της, το προσιτό οικογενειακό SUV Frontera Electric και το κορυφαίο Grandland Electric AWD, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Μάρκας να προσφέρει λύσεις ηλεκτροκίνησης για όλους.

Pit Stop Experience: Η αγωνιστική εμπειρία ζωντανεύει

Η Opel δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία όχι μόνο να θαυμάσουν τα μοντέλα της, αλλά και να ζήσουν τη συγκίνηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σε συνεργασία με την GIANTX, παρουσιάζει το Pit Stop Experience, έναν διαδραστικό χώρο εμπνευσμένο από τη Formula E, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να αγωνιστούν σε μια αποκλειστική πίστα του δημοφιλούς παιχνιδιού Trackmania, να αναμετρηθούν με φίλους τους και να διεκδικήσουν έπαθλα. Το Σάββατο, επαγγελματίες παίκτες θα συμμετάσχουν σε ένα ζωντανό τουρνουά GIANTX, μεταφέροντας την ένταση των αγώνων στον εκθεσιακό χώρο.

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OPEL
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙ
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