Η GAC παίζει μπάλα με την Chelsea FC

Μια νέα, ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία με διεθνή απήχηση σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της GAC. Η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε την έναρξη της παγκόσμιας συνεργασίας του με την Chelsea Football Club, έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Αγγλίας, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Επίσημου Συνεργάτη Αυτοκινήτου (Official Automotive Partner) της ανδρικής ομάδας.

Η συνεργασία φέρνει την τεχνολογία και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της AION πιο κοντά στο παγκόσμιο κοινό του ποδοσφαίρου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, μοντέλα της AION θα αναλαμβάνουν τη μεταφορά των ποδοσφαιριστών της Chelsea στο ιστορικό Stamford Bridge, σε επιλεγμένες αγωνιστικές ημέρες, ενώ προγραμματίζονται κοινές ψηφιακές ενέργειες, παρουσιάσεις αυτοκινήτων και δράσεις που θα συνδέουν τους φιλάθλους με τον κόσμο της σύγχρονης αυτοκίνησης.

Η νέα συμφωνία αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας των δύο πλευρών κατά την καλοκαιρινή περιοδεία της Chelsea το 2026 και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της GAC.

Η επιλογή μιας ομάδας με τόσο ισχυρή παρουσία και αναγνωρισιμότητα παγκοσμίως αποτυπώνει τη φιλοδοξία της GAC να δημιουργήσει ουσιαστικούς δεσμούς με το ευρωπαϊκό κοινό. Για την AION, ειδικότερα, η συνεργασία προσφέρει μια ακόμη ευκαιρία να αναδείξει την ταυτότητά της πέρα από τα στενά όρια της αυτοκινητοβιομηχανίας, συνδέοντας την ηλεκτρική κινητικότητα με την καθημερινότητα, τον αθλητισμό και τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Από την έναρξη της διάθεσης του AION V στις πρώτες ευρωπαϊκές αγορές στο τέλος του 2025, η μάρκα έχει προχωρήσει μέσα σε λίγους μήνες σε διαδοχικά βήματα επέκτασης, δημιουργώντας εμπορική παρουσία σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η ανάπτυξή της συνεχίζεται και στη γαλλική αγορά.