GAC Tech: Η μεγάλη δοκιμασία του HYPTEC S600

Η μπαταρία να ξεκινά στο 10% και ολοκληρώνει τη διαδρομή στο 12%

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Αυτοκινητο
GAC Tech: Η μεγάλη δοκιμασία του HYPTEC S600
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Το GAC υπέβαλε το HYPTEC S600, ηλεκτρικό όχημα με σύστημα επέκτασης αυτονομίας (Extended-Range Electric Vehicle, EREV) σε μια εξαιρετικά απαιτητική δοκιμή παρατεταμένης υψηλής ταχύτητας.Η αποστολή είχε δύο ξεκάθαρους στόχους: ταχύτητα τουλάχιστον 165 km/h και συνεχής κίνηση για περισσότερες από δύο ώρες, με την μπαταρία ήδη σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο φόρτισης.

Η πρόκληση ξεκίνησε στο 10%

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Chongqing Western Automotive Proving Ground, σε κλειστή πίστα υψηλών ταχυτήτων μήκους 5,4 χιλιομέτρων, με κεκλιμένες στροφές έως 45 μοίρες.Στην εκκίνηση, η μπαταρία βρισκόταν στο 10%, με ένδειξη ηλεκτρικής αυτονομίας 21 χιλιομέτρων. Επιλέχθηκε το πρόγραμμα οδήγησης Sport, ενώ ο κλιματισμός παρέμεινε ενεργός στους 24°C, με τον ανεμιστήρα στη δεύτερη βαθμίδα.Το HYPTEC S600 ανέπτυξε άμεσα υψηλή ταχύτητα και έφτασε στιγμιαία τα 193 km/h. Η πραγματική πρόκληση μόλις άρχιζε: η επίδοση έπρεπε να διατηρηθεί για περισσότερο από δύο ώρες. Καθώς το χρονόμετρο πλησίαζε στην πρώτη ώρα, το όχημα συνέχιζε να κινείται με ταχύτητα άνω των 165 km/h. Η μπαταρία υποχώρησε προσωρινά στο 9%, με ηλεκτρική αυτονομία 19 χιλιομέτρων, και στη συνέχεια άρχισε να ανακτά σταδιακά ενέργεια.

GAC Tech: Η μεγάλη δοκιμασία του HYPTEC S600

Η μονάδα παρήγαγε συνεχώς ηλεκτρική ισχύ 85 kW, διατηρώντας τις στροφές λειτουργίας της μεταξύ 4.300 και 4.800 rpm. Η καταγεγραμμένη απόδοση μετατροπής καυσίμου σε ηλεκτρική ενέργεια έφτασε τις 3,73 kWh ανά λίτρο.Η σταθερή παραγωγή ενέργειας υποστήριξε το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας, ενώ το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας σταθεροποιήθηκε και άρχισε να ενισχύεται.

Παράλληλα, η αερανάρτηση διπλού θαλάμου, το σύστημα SDC και το σύστημα διεύθυνσης Eagle Claw συνέβαλαν στη σταθερή και ελεγχόμενη συμπεριφορά του HYPTEC S600 στις κεκλιμένες καμπές της πίστας.Το χρονόμετρο συνέχιζε να μετρά. Η ταχύτητα παρέμενε στα 165 km/h. Και η μπαταρία, αντί να εξαντλείται, έδειχνε πλέον σημάδια ανάκαμψης.

GAC Tech: Η μεγάλη δοκιμασία του HYPTEC S600
341,7 χιλιόμετρα σε 2 ώρες και 4 λεπτά

Το HYPTEC S600 ολοκλήρωσε την πρόκληση έπειτα από 2 ώρες και 4 λεπτά συνεχούς οδήγησης. Στο διάστημα αυτό κάλυψε συνολικά 341,7 χιλιόμετρα, καταγράφοντας μέση ταχύτητα 165 km/h.Ο υπολογιστής διαδρομής κατέγραψε μέση κατανάλωση καυσίμου 15,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 0,2 kWh ανά 100 χιλιόμετρα. Οι τιμές αποτυπώνουν το εξαιρετικά υψηλό ενεργειακό φορτίο μιας δοκιμής που πραγματοποιήθηκε με παρατεταμένη υψηλή ταχύτητα, σε κεκλιμένη πίστα και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ωρών.

GAC Tech: Η μεγάλη δοκιμασία του HYPTEC S600

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο εμφανίστηκε στην ολοκλήρωση της διαδρομής.

Έπειτα από 341,7 χιλιόμετρα υψηλής ταχύτητας, η ένδειξη της μπαταρίας είχε φτάσει στο 12%, με διαθέσιμη ηλεκτρική αυτονομία 25 χιλιομέτρων — δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το επίπεδο εκκίνησης. Το HYPTEC S600 είχε διατηρήσει μέση ταχύτητα 165 km/h για περισσότερο από δύο ώρες και, ταυτόχρονα, είχε ενισχύσει το ενεργειακό απόθεμα της μπαταρίας του.

Η τεχνολογία GAC στους ελληνικούς δρόμους

Η τεχνολογική δυναμική της GAC έχει ήδη αποκτήσει παρουσία στην Ελλάδα μέσω της AION, της αμιγώς ηλεκτρικής μάρκας του Ομίλου. Το AION V, το ηλεκτρικό C-SUV των 204 PS, συνδυάζει μπαταρία 75,26 kWh, αυτονομία έως 510 km WLTP και ταχεία φόρτιση από 30% σε 80% σε περίπου 18 λεπτά, ενώ έχει αποσπάσει την κορυφαία αξιολόγηση των πέντε αστέρων από τον Euro NCAP.Δίπλα του, το νέο AION UT εκφράζει τη compact, νεανική και αστική πλευρά της μάρκας, με ισχύ 204 PS, αυτονομία έως 430 km WLTP και σχεδίαση που εξελίχθηκε στο GAC Milan Advanced Design Center.Μέσα από τα AION V και AION UT, η διεθνής τεχνογνωσία, η ερευνητική δύναμη και η διαρκής επένδυση της GAC στην ηλεκτροκίνηση μεταφράζονται ήδη σε σύγχρονες προτάσεις για τον Έλληνα οδηγό.

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