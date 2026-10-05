Σε νέα ψηφιακή εποχή περνά το 112, καθώς παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το Next Generation 112 (NG112).

Η αναβάθμιση προσθέτει νέους τρόπους επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ακριβέστερο γεωεντοπισμό και καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων φορέων.

Το 112 δε θα περιορίζεται πλέον στην τηλεφωνική κλήση, αλλά μέσω της εφαρμογής e112 οι πολίτες θα μπορούν να ζητούν βοήθεια με περισσότερους τρόπους.

Οι αλλαγές στο 112

Οι βασικές νέες δυνατότητες θα είναι:

Βιντεοκλήσεις με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Γραπτή επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (RTT).

Αμφίδρομα μηνύματα χωρίς φωνητική κλήση.

«Silent Button», για «σιωπηλή» αναγγελία περιστατικού όταν ο πολίτης δεν μπορεί να μιλήσει.

Ακριβέστερος γεωεντοπισμός, μέσω GPS και AML.

Αυτόματες κλήσεις έκτακτης ανάγκης από οχήματα μέσω του Next Generation eCall.

Το νέο σύστημα θα επιτρέπει την ταχύτερη και ακριβέστερη αποστολή των συντεταγμένων του καλούντος στους αρμόδιους φορείς.

Ο εντοπισμός γίνεται μέσω GPS από την εφαρμογή e112 και μέσω AML με SMS ή HTTPS.

Νέο eCall στα αυτοκίνητα

Το Next Generation eCall επιτρέπει την αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση τροχαίου, μαζί με κρίσιμα τεχνικά στοιχεία για τη σύγκρουση.

Έτσι, οι υπηρεσίες μπορούν να ενημερωθούν ακόμη και όταν οι επιβαίνοντες δεν είναι σε θέση να καλέσουν.

Μεγαλύτερη προσβασιμότητα για τα Άτομα με Αναπηρία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας.

Οι βιντεοκλήσεις, τα γραπτά μηνύματα σε πραγματικό χρόνο και η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων επιτρέπουν άμεση και αυτόνομη αναζήτηση βοήθειας, χωρίς να απαιτείται φωνητική επικοινωνία.

Η αναβάθμιση συνδέεται, όπως επισημάνθηκε, με την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030.

ENGAGE112: Κοινή εικόνα για Πυροσβεστική, ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ και Λιμενικό

Επίσης, τίθεται σε λειτουργία το κεντρικό λογισμικό ENGAGE112, με 400 θέσεις εργασίας και αυτόματη κατανομή των εισερχόμενων επικοινωνιών.

Η πλατφόρμα δημιουργεί κοινή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για:

το Πυροσβεστικό Σώμα

την Ελληνική Αστυνομία

το ΕΚΑΒ

το Λιμενικό Σώμα

Στόχος είναι ο ταχύτερος συντονισμός και η αποτελεσματικότερη ανταπόκριση.

Η διαθεσιμότητα του συστήματος έχει σχεδιαστεί να φτάνει το 99,999%, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος διακοπής σε κρίσιμες στιγμές.

Η παρουσίαση του νέου συστήματος έγινε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία της ηγεσίας της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και εκπροσώπων των αναδόχων του έργου.