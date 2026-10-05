Η νέα KTM 690 Rally ήρθε στην Ελλάδα

Η KTM, η οποία αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από τον όμιλο Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, ανακοινώνει την έλευση της νέας KTM 690 Rally στην Ελληνική αγορά. Ο πνευματικός διάδοχος του θρυλικού KTM 640 ADVENTURE, φέρνει την εμπειρία των αγώνων ράλι σε μια μοτοσυκλέτα έτοιμη για τον δρόμο και το χώμα.
Η KTM 690 Rally βασίζεται στα ίδια δομικά συστατικά με το 690 ENDURO R (κινητήρας LC4, πλαίσιο, αναρτήσεις, ηλεκτρονικά) και εφοδιάζεται με ένα εργοστασιακά ενσωματωμένο πακέτο Rally, με την μοτοσυκλέτα να διαθέτει ειδικά σημεία στήριξης στο πλαίσιο για τον πύργο, τα εμπρός ρεζερβουάρ και τον υπόλοιπο εξοπλισμό rally, καθώς και ξεχωριστή καλωδίωση. Η KTM 690 Rally διατίθεται στην Ελληνική αγορά με τιμή 14.990€ και συνοδεύεται από 4ετή εργοστασιακή εγγύηση.