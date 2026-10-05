GNTM 2026: Δείτε το trailer του 5ου επεισοδίου - Σήμερα Δευτέρα 5/10 στις 21:00 στο Star

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των auditions, το GNTM 7 περνά, απόψε, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στην πιο καθοριστική του φάση: το Bootcamp!

Οι διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν καλούνται τώρα να αναμετρηθούν σε δύο υψηλών απαιτήσεων δοκιμασίες, διεκδικώντας μία θέση στον διαγωνισμό.

GNTM

Απόψε Δευτέρα 5.10.26 στις 21:00 στο Star

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη

Με φόντο το βιομηχανικό σκηνικό των Ναυπηγείων του Σκαραμαγκά, οι συμμετέχοντες καλούνται να μπουν στον ρόλο του «εργάτη» και να φωτογραφηθούν «χτίζοντας» το μέλλον τους με τα ίδια τους τα χέρια. Η αυτοπεποίθηση, η πυγμή και ο δυναμισμός, που θα επιδείξουν, θα κάνουν τη διαφορά και θα κρίνουν για ποιους το ταξίδι του GNTM 7 θα συνεχιστεί και για ποιους θα ολοκληρωθεί πρόωρα.

Η τελική μάχη θα δοθεί σε μια εντυπωσιακή high fashion πασαρέλα, όπου οι υποψήφιοι καλούνται να αναδείξουν τις δημιουργίες των καταξιωμένων σχεδιαστών Γιάννη Λάσκου και Γιώργου Παπαδόγαμβρου. Καθοριστική είναι η παρουσία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Ζενεβιέβ Μαζαρί, οι οποίες τους καθοδηγούν στις εντατικές πρόβες, προετοιμάζοντάς τους για τη μεγάλη βραδιά.

Η αυλαία του Bootcamp πέφτει με μια λαμπερή εκδήλωση γεμάτη στυλ, υψηλή ραπτική και ξεχωριστούς καλεσμένους. Εκεί, η κριτική επιτροπή καλείται να πάρει τις πιο δύσκολες αποφάσεις. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς θα αξιολογήσουν τις προσπάθειες των υποψηφίων και θα αποφασίσουν ποιοι διαθέτουν όλα όσα χρειάζονται και αξίζουν μια θέση στο φετινό GNTM.

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Μάνος Βουράκης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Oργάνωση Παραγωγής: Λουκάς Ζαγοραίος

Διεύθυνση Παραγωγής: Ολυμπία Χανιώτου, Αντώνης Κατσίβελος

Αρχισυνταξία: Κατερίνα Παππά, Έλλη Παπαμάργαρη

Υπεύθυνη εκπομπής: Ίλια Κυριάκου

Creative Director: Ζενεβιέβ Μαζαρί

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Σκηνογράφος Φωτογραφίσεων: Βασίλης Μπάλτσας

Head of Casting: Ρούλα Αντωνοπούλου

Παραγωγός: Star Channel

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions



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