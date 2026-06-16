Νίκη για την TOYOTA RACING στο Le Mans

Τι έγινε στον συναρπαστικό αγώνα

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Νίκη για την TOYOTA RACING στο Le Mans
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Η TOYOTA RACING ξεπέρασε τις προκλήσεις κατά τη διάρκεια μιας έντονης μάχης ημέρα και νύχτα για να κερδίσει τον επικό 94ο αγώνα των 24 Ωρών του Le Mans, τον τρίτο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) της FIA 2026.Ένα πλήθος 350.105 οπαδών παρακολούθησε από κοντά έναν επικό αγώνα στην κατηγορία Hypercar σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς και απρόβλεπτους 24ωρους αγώνες του Le Mans εδώ και πολλά χρόνια, ο οποίος χάρισε στην TOYOTA την έκτη νίκη στον θρυλικό γαλλικό αγώνα.

Νίκη για την TOYOTA RACING στο Le Mans
Οι Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries σημείωσαν μια συναρπαστική νίκη με διαφορά μόλις 10,913 δευτερολέπτων μετά από 381 γύρους αδυσώπητου ανταγωνισμού με το #7 TR010 HYBRID τους. Για τον Mike και τον Kamui, αυτή είναι η δεύτερη νίκη τους μετά τον θρίαμβό τους το 2021, ενώ είναι η πρώτη νίκη του Nyck συνολικά.Οι Sébastien Buemi, Brendon Hartley και Ryō Hirakawa ολοκλήρωσαν έναν αγώνα που θα μείνει αξέχαστος για την TOYOTA RACING, κατακτώντας την τρίτη θέση στο βάθρο με το #8 TR010 HYBRID, μόλις 20,417 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή.

Νίκη για την TOYOTA RACING στο Le Mans

Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν από μέτριες θέσεις στην εκκίνηση, μετά από μια απογοητευτική κατατακτήρια διαδικασία Hyperpole, τα δύο TR010 HYBRID χρησιμοποίησαν επιθετική στρατηγική στην αρχή επιλέγοντας να ανεφοδιαστούν νωρίτερα από τους αντιπάλους τους και να εκμεταλλευτούν επίσης την καθαρή πίστα για να κερδίσουν χρόνο.

Νίκη για την TOYOTA RACING στο Le Mans

Αυτό έφερε και τα δύο αυτοκίνητα σε θέση διεκδίκησης για την πρώτη εξάδα, και επέδειξαν εξαιρετικό ρυθμό - σημειώνοντας συνεχώς ταχύτερους γύρους - αλλά διάφορα θέματα διέκοψαν την πρόοδό τους.Το #7 TR010 HYBRID υπέστη ένα πρώιμο κλατάρισμα, το οποίο το ανάγκασε να έχει μια δύσκολη μάχη στην δεκάδα. Αλλά η ασταμάτητη ταχύτητα, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, το έφερε στην πρώτη τριάδα, έξι ώρες πριν τον αγώνα.

Νίκη για την TOYOTA RACING στο Le Mans

Εν τω μεταξύ, το αυτοκίνητο #8 ηγήθηκε στις πρώτες ώρες χάρη στη διαφορετική στρατηγική καυσίμων. Αλλά μια στιγμή μικροεξόδου εκτός πίστας στην ένατη ώρα, μια ποινή διέλευσης από τα pits στα μισά της διαδρομής και μια επισκευή στη βάση του ταμπούρου φρένων λίγο αργότερα, άφησαν το πλήρωμα #8 αντιμέτωπο με μια δύσκολη αποστολή για να επιστρέψει στην κορυφή.Ένα αυτοκίνητο ασφαλείας που βγήκε στην πίστα με λιγότερες από έξι ώρες να απομένουν, επανέφερε ξανά το προβάδισμα και έδωσε και στα δύο αυτοκίνητα την ευκαιρία να δείξουν την ταχύτητά τους και την αγωνιστική τους ικανότητα σε μια μάχη τεσσάρων αυτοκινήτων για την κορυφή. Με τρεις ώρες να απομένουν, οι τολμηρές προσπεράσεις των Brendon και Nyck έφεραν την TOYOTA RACING σε προβάδισμα 1-2 στην γενική κατάταξη.

Νίκη για την TOYOTA RACING στο Le Mans

Το αυτοκίνητο #7 δημιούργησε μια διαφορά στην κορυφή, αν και οι στρατηγικές καυσίμων και ελαστικών προκάλεσαν διακυμάνσεις στις θέσεις του βάθρου τις υπόλοιπες ώρες. Το #8 πάλεψε γενναία για τη δεύτερη θέση, αλλά τελικά αναγκάστηκε να αλλάξει ελαστικά την τελευταία ώρα, κι έτσι έπεσε στην τρίτη θέση. Ο Kamui διατήρησε την ψυχραιμία του στη ζέστη του απογεύματος και έφερε το #7 πρώτο με το πέσιμο της καρό σημαίας, ακολουθούμενο λίγο αργότερα από τον Sébastien με το #8.Οι διπλοί βαθμοί που επιτεύχθηκαν στο Le Mans επεκτείνουν το πλεονέκτημα της TOYOTA RACING στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών στους 36 βαθμούς, ενώ το πλήρωμα με την αριθμό #7 έχει πάρει το προβάδισμα στην κατάταξη των οδηγών. Ο επόμενος αγώνας έρχεται σε μόλις τέσσερις εβδομάδες με τον 6ωρο αγώνα του Σάο Πάολο στο Ιντερλάγκος στις 12 Ιουλίου.

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