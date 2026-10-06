Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου μία ακόμη χρυσή διάκριση απέσπασε στα Digital Media Awards το Artpodcast με την founder Γιώτα Τσιμπρικίδου, παραλαμβάνοντας το βραβείο, να αναφέρεται στη δυναμική του που αποτυπώνεται και στα στοιχεία απήχησής του με 198 επεισόδια μέχρι στιγμής, περισσότερες από 1.000.000 ακροάσεις σε περισσότερες από 100 χώρες όλου του κόσμου και με περισσότερους από 300 συνολικά καλλιτέχνες να έχουν μοιραστεί σκέψεις και στιγμές τους με το κοινό, με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, συνηθειών και ενδιαφερόντων.

Το Artpodcast δεν είναι vidcast, δεν είναι μια ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή που «μεταφέρθηκε» σε digital περιβάλλον και σίγουρα δεν είναι ακόμη μία lifestyle συνέντευξη γύρω από την επικαιρότητα της showbiz.

Το Art Podcast είναι ένα αυθεντικό podcast που «υπηρετεί» αποκλειστικά την Τέχνη και τον Πολιτισμό και προβάλλει με σεβασμό τους εκπροσώπους τους.

Δημιουργήθηκε το 2020 και σε μια εποχή όπου η εικόνα κυριαρχεί και το περιεχόμενο καταναλώνεται γρήγορα και αποσπασματικά, η Γιώτα Τσιμπρικίδου επέλεξε συνειδητά να επενδύσει στη δύναμη της φωνής, της αφήγησης και της ουσιαστικής ακρόασης και με την πολυετή εμπειρία της στο ραδιόφωνο και τα media προχώρησε στη δημιουργία ενός χώρου αυθεντικής συζήτησης, μιας πλατφόρμας όπου ο καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να χωρέσει σε τηλεοπτικούς χρόνους, σε «viral» ατάκες ή σε εύκολους τίτλους, αλλά να μοιραστεί τις αλήθειες της πορείας του, χωρίς να υπηρετεί κάποιον επικοινωνιακό ρόλο.

Το Art Podcast έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πολιτιστικά podcasts στην Ελλάδα, φιλοξενώντας δημιουργούς από ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών πεδίων: μουσικούς, ηθοποιούς, συγγραφείς, σκηνοθέτες, εικαστικούς, φωτογράφους, performers και ανθρώπους που υπηρετούν ουσιαστικά τον σύγχρονο πολιτισμό. Η έρευνα και η προετοιμασία αποτελούν βασικό κομμάτι της ταυτότητας του Art Podcast. Κάθε συζήτηση χτίζεται πάνω στη μελέτη της πορείας του εκάστοτε καλλιτέχνη, του έργου του, των αναφορών και των επιρροών του. Συχνά, μέσα από αυτές τις συζητήσεις, προκύπτουν εξομολογήσεις, μνήμες και προσωπικές αφηγήσεις που αναπαράγονται ευρέως από τον Τύπο, τα social media και τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Το κοινό δεν ακούει απλώς μια συνέντευξη· αισθάνεται ότι συμμετέχει σε μια πραγματική ανθρώπινη στιγμή. Οι καλεσμένοι δεν καλούνται να υπηρετήσουν έναν επικοινωνιακό ρόλο· καλούνται να μοιραστούν ιστορίες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ποιότητα της παραγωγής. Το Art Podcast παραμένει πιστό στην αυθεντική εμπειρία του audio storytelling... Η μουσική, οι παύσεις, ο ρυθμός της συζήτησης και η φυσικότητα των φωνών δημιουργούν μια εμπειρία ακρόασης που θυμίζει περισσότερο προσωπική συνομιλία παρά «προϊόν περιεχομένου».