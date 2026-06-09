Τα superfoods που επιλέγει η Μαριέττα Χρουσαλά στο πρωινό της

Ένας εξαιρετικός συνδυασμός θρεπτικών συστατικών για ενέργεια όλη την ημέρα

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Πηγή Φωτογραφιών NDP

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Η Μαριέττα Χρουσαλά, είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες της ελληνικής showbiz και φροντίζει την εμφάνισή της, κάνοντας μία ισορροπημένη διατροφή ενώ ασχολείται και με αρκετά είδη γυμναστικής, όπως pilates και padel, running.

Χρουσαλά: Τι κάνει σπίτι της για να ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό της

Η πρώην Star Ελλάς, μοντέλο, επιχειρηματίας και τηλεπαρουσιάστρια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, ένα story με το πρωινό της, το ποίο περιλαμβάνει μπανάνες, ανανά, μήλο, ροδάκινο και μύρτιλα.

BREAKFAST

Είναι ένα πρωινό πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες, με καλές πηγές πρωτεΐνης για κορεσμό, σύνθετους υδατάνθρακες για ενέργεια και υγιή λιπαρά. Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες και φυτικές ίνες.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ

Μπανάνα

banana

Η μπανάνα είναι μια εξαιρετική υπερτροφή που προσφέρει άμεση ενέργεια και προστατεύει την καρδιά. Είναι πλούσια σε κάλιο, βιταμίνες Β6 και C, και φυτικές ίνες. Βελτιώνει την πέψη, ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση και ενισχύει την υγεία των μυώ

Ανανάς

pinnaple

Ο ανανάς είναι ένα εξαιρετικά θρεπτικό και δροσιστικό τροπικό φρούτο με λίγες θερμίδες (περίπου 50 kcal ανά 100 γραμμάρια). Ξεχωρίζει για την υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνη C και το φυτικό ένζυμο βρομελαΐνη, προσφέροντας σημαντικά οφέλη για την υγεία, την πέψη και την άμυνα του οργανισμού

Μήλα

apple

Τα μήλα είναι εξαιρετικά θρεπτικά, πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και ισχυρά αντιοξειδωτικά. Η συστηματική τους κατανάλωση προσφέρει πληθώρα πλεονεκτημάτων για την υγεία, από την προστασία της καρδιάς έως την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και την υποστήριξη του πεπτικού συστήματος

Ροδάκινα

peach

Μύρτιλα

berries

Τα μύρτιλα (blueberries) θεωρούνται όχι άδικα υπερτροφή (superfood), καθώς είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες (όπως C και K), μέταλλα και αντιοξειδωτικά, αποδίδοντας μόλις 80 θερμίδες ανά φλιτζάν

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