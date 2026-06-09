«Καλοκαίρι Αλλιώς», η Παυλίνα Βουλγαράκη στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη

Μία βραδιά συγκίνησης, νοσταλγίας και έντονων συναισθημάτων

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Παυλίνα Βουλγαράκη Θέατρο Λαμπέτη
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Η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, έχοντας ετοιμάσει μια γιορτή για να μας παρασύρει σε όλα αυτά που έχει αγαπήσει, να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε, να νοσταλγήσουμε, να ερωτευτούμε και να γεμίσουμε την ψυχή μας με μουσική και φως!

voulgaraki

Συστήθηκε στο κοινό το 2015 μέσα από τη μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία «Λαβύρινθοι», ένα ντουέτο με τον Μπάμπη Στόκα, σε δικούς της στίχους και μουσική. Έχει εμφανιστεί δίπλα σε σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Μ. Μητσιάς, ο Λ. Μαχαιρίτσας, ο Γ. Κότσιρας, η Δ. Γαλάνη κ.ά.

Μέσα από τον εξομολογητικό της στίχο, τις τρυφερές μελωδίες και τον πειραματισμό, μας μεταφέρει στον όμορφο μουσικό πλανήτη στον οποίο κατοικεί, γεμάτο με αγαπημένα τραγούδια από την έντεχνη μουσική σκηνή, αλλά και τραγούδια από τη δική της δημιουργική πορεία.

voulgaraki

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κιθάρα: Μηνάς Λιάκος
Κοντραμπάσο: Δημήτρης Κουλεντιανός
Βιολί: Χρήστος Πετεβής

Οργάνωση παραγωγής μουσικού σχήματος: Cricos
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Βασιλεία Ζερβού zervouvassilia@yahoo.gr
Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά mmarmara@dpgroup.gr
Επικοινωνία ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού okomninou@a-th.gr, Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου izpegkou@a-th.gr
Παραγωγή: STAGES NETWORK A.E.

voulgaraki

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνία: Παρασκευή 10 Ιουλίου
Ώρα έναρξης: 21:00
Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00
Ταράτσα Λαμπέτη-Θερινή Σκηνή Γ. Λεμπέση
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, τηλέφωνο: 211 1000 365

voulgaraki

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
•    https://www.more.com/gr-el/tickets/music/paulina-boulgaraki-3/
•    στο τηλεφωνικό κέντρο 211 1000 365
Τιμές εισιτηρίων: VIP 35€ (δεν περιλαμβάνεται ελάχιστη κατανάλωση 15€), Α’ ΖΩΝΗ 25€, Β’ ΖΩΝΗ 20€
Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς κινητικά προβλήματα): 23€ στην Α' Ζώνη & 18€ στη Β’ Ζώνη.
Τμήμα Ομαδικών Κρατήσεων :
Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου- Κατερίνα Σταθάτου: 211- 1026277
Δευτ- Παρ : 11:00 -19:00
E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: reservations@a-th.gr

Πληροφορίες : www.a-th.gr 
 

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