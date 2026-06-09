Η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, έχοντας ετοιμάσει μια γιορτή για να μας παρασύρει σε όλα αυτά που έχει αγαπήσει, να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε, να νοσταλγήσουμε, να ερωτευτούμε και να γεμίσουμε την ψυχή μας με μουσική και φως!

Συστήθηκε στο κοινό το 2015 μέσα από τη μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία «Λαβύρινθοι», ένα ντουέτο με τον Μπάμπη Στόκα, σε δικούς της στίχους και μουσική. Έχει εμφανιστεί δίπλα σε σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Μ. Μητσιάς, ο Λ. Μαχαιρίτσας, ο Γ. Κότσιρας, η Δ. Γαλάνη κ.ά.

Μέσα από τον εξομολογητικό της στίχο, τις τρυφερές μελωδίες και τον πειραματισμό, μας μεταφέρει στον όμορφο μουσικό πλανήτη στον οποίο κατοικεί, γεμάτο με αγαπημένα τραγούδια από την έντεχνη μουσική σκηνή, αλλά και τραγούδια από τη δική της δημιουργική πορεία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κιθάρα: Μηνάς Λιάκος

Κοντραμπάσο: Δημήτρης Κουλεντιανός

Βιολί: Χρήστος Πετεβής

Οργάνωση παραγωγής μουσικού σχήματος: Cricos

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Βασιλεία Ζερβού zervouvassilia@yahoo.gr

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά mmarmara@dpgroup.gr

Επικοινωνία ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού okomninou@a-th.gr, Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου izpegkou@a-th.gr

Παραγωγή: STAGES NETWORK A.E.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία: Παρασκευή 10 Ιουλίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

Ταράτσα Λαμπέτη-Θερινή Σκηνή Γ. Λεμπέση

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, τηλέφωνο: 211 1000 365

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

• https://www.more.com/gr-el/tickets/music/paulina-boulgaraki-3/

• στο τηλεφωνικό κέντρο 211 1000 365

Τιμές εισιτηρίων: VIP 35€ (δεν περιλαμβάνεται ελάχιστη κατανάλωση 15€), Α’ ΖΩΝΗ 25€, Β’ ΖΩΝΗ 20€

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς κινητικά προβλήματα): 23€ στην Α' Ζώνη & 18€ στη Β’ Ζώνη.

Τμήμα Ομαδικών Κρατήσεων :

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου- Κατερίνα Σταθάτου: 211- 1026277

Δευτ- Παρ : 11:00 -19:00

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: reservations@a-th.gr

Πληροφορίες : www.a-th.gr

