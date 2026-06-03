«Ανα-τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» από Τετάρτη 10 Ιουνίου

Η πιο εκρηκτική παρέα του καλοκαιριού στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

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Οι Τετάρτες επιστρέφουν και γίνονται ξανά ο απόλυτος καλοκαιρινός θεσμός! Από την Τετάρτη 10 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ μεταμορφώνεται και προσφέρει στους Αθηναίους τις βραδιές κωμωδίας.

«Ανα-τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

atheridis vrana

Κορυφαίοι καλλιτέχνες, Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Ορέστης Τζιόβας, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Έλενα Χαραλαμπούδη, Γιώργος Χατζηπαύλου - μια ομάδα φύσει και θέσει κωμικών - ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν ραντεβού μεσοβδόμαδα κατακαλόκαιρο, για σάτιρα και γέλιο με ό,τι προκαλεί τον βίο μας.

Αφού δεν ξέρουμε πια σε ποιον να πρώτο αντισταθούμε, κι αφού δεν μας εμπνέει κανείς να τον υποστηρίξουμε, αφού με το μυαλό την άκρη δεν την βρίσκουμε, ας εμπιστευτούμε το μόνο που μας έχει απομείνει: το ένστικτο που μας κάνει να γελάμε. 

theatro alsos

Μόνο όταν γελάς έχεις καταλάβει πως είσαι ακόμη ζωντανός. Είσαι πάνω από όσα και όσους σε βασανίζουν! Το γέλιο δεν είναι απλώς διασκέδαση, είναι στάση ζωής!

Ελάτε, λοιπόν, να αφήσουμε πίσω τη λογική και να ανατινάξουμε μαζί την ανθισμένη αμυγδαλιά!

theatro alsos

ΔΙΑΝΟΜΗ (αλφαβητικά):
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ, AIPA ANTOMAITYTE, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΩΤΣΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ, ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΓΚΑΓΚΟΥΤΗ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΡΕΠΗ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΟΜΠΑΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΖΙΟΒΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ, ΦΑΙΗ ΦΡΑΓΚΑΛΙΩΤΗ, ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΔΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΕΡΙΔΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΟΜΠΑΣ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΣΚΟΣ 
ΣΚΗΝΙΚΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ 
VIDEO ART: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΣΗΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΘΙΕΛΗΣ 
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΟΥΡΟΥ – ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΡΕΠΗ 

ΜΟΥΣΙΚΟΙ:
ΤΥΜΠΑΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΟΥΒΑΣ 
ΜΠΑΣΟ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΑΛΟΥ 
ΠΙΑΝΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΝΤΡΙΔΗΣ 
ΚΙΘΑΡΕΣ: ΜΗΝΑΣ ΛΙΑΚΟΣ 
ΤΡΟΜΠΟΝΙ: ΡΕΝΑΤΟ ΚΟΥΣΙ 
ΣΑΞΟΦΩΝΟ: ILIA SAMSONOV 
ΤΡΟΜΠΕΤΑ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 

ΧΟΡΕΥΤΕΣ:
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΟΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ, ΕΛΕΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΕΤΣΟ, ΗΛΙΑΝΑ ΥΦΑΝΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-8227471 & 210-8831487
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Τετάρτη
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20.30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 150 λεπτά
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/summer/ana-tinakse-tin-anthismeni-amygdalia/ και στα ταμεία του Θεάτρου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA: MK GROUP OF COMPANIES
ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ - ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
SOCIAL MEDIA: ΚΑΛΛΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ – POP COMMUNICATIONS
PROJECT MANAGER: ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ
 

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