Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Φθιώτιδα καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονου κοριτσιού σε παιδικό σταθμό.

Η μητέρα του παιδιού, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε πως αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει στην κόρη της όταν αντιλήφθηκε αλλαγή στη συμπεριφορά της. Όπως είπε, η μικρή άρχισε να κλείνεται στον εαυτό της από τότε που ξεκίνησε να πηγαίνει στον σταθμό, ενώ αντιδρούσε έντονα κάθε φορά που έπρεπε να πάει στο σχολείο.

«Μου είπε: “Δε θέλω να πάω με τίποτα, μαμά, σχολείο”», δήλωσε, περιγράφοντας πως το παιδί έκανε νευρικές κινήσεις και απέφευγε την οπτική επαφή όταν συζητούσαν για τον σταθμό.

Η ίδια τη ρώτησε αν κάποιος της είχε ζητήσει να κρατήσει κάποιο μυστικό. Σύμφωνα με τη μητέρα, το κορίτσι απάντησε «ναι» και στη συνέχεια άρχισε να μιλά.

Οι γονείς ενημέρωσαν τον παιδικό σταθμό και κατήγγειλαν την υπόθεση στον εισαγγελέα και στην Αστυνομία, ενώ «έδειξαν» και συγκεκριμένη εργαζόμενη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα είχε προσληφθεί και τοποθετηθεί από τον δήμο σε θέση που δε σχετίζεται με το αντικείμενό της.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η καταγγελλόμενη εργαζόμενη δεν έχει απομακρυνθεί από το σχολικό περιβάλλον.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και οι καταγγελίες δεν έχουν κριθεί δικαστικά.