Φθιώτιδα: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης σε παιδικό σταθμό

Τι λέει η μητέρα του παιδιού

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Φθιώτιδα: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης σε παιδικό σταθμό
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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Ρεμπάπης)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης σε παιδικό σταθμό στη Φθιώτιδα.
  • Η μητέρα παρατήρησε αλλαγές στη συμπεριφορά της κόρης της, που απέφευγε να πάει στο σχολείο.
  • Η μικρή ανέφερε ότι της ζητήθηκε να κρατήσει μυστικό, γεγονός που οδήγησε σε καταγγελία.
  • Οι γονείς ενημέρωσαν τον παιδικό σταθμό και κατήγγειλαν την υπόθεση στην Αστυνομία και τον εισαγγελέα.
  • Η καταγγελλόμενη εργαζόμενη παραμένει στο σχολικό περιβάλλον, ενώ η υπόθεση διερευνάται.

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Φθιώτιδα καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονου κοριτσιού σε παιδικό σταθμό

Η μητέρα του παιδιού, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε πως αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει στην κόρη της όταν αντιλήφθηκε αλλαγή στη συμπεριφορά της. Όπως είπε, η μικρή άρχισε να κλείνεται στον εαυτό της από τότε που ξεκίνησε να πηγαίνει στον σταθμό, ενώ αντιδρούσε έντονα κάθε φορά που έπρεπε να πάει στο σχολείο. 

«Μου είπε: “Δε θέλω να πάω με τίποτα, μαμά, σχολείο”», δήλωσε, περιγράφοντας πως το παιδί έκανε νευρικές κινήσεις και απέφευγε την οπτική επαφή όταν συζητούσαν για τον σταθμό. 

Η ίδια τη ρώτησε αν κάποιος της είχε ζητήσει να κρατήσει κάποιο μυστικό. Σύμφωνα με τη μητέρα, το κορίτσι απάντησε «ναι» και στη συνέχεια άρχισε να μιλά. 

Οι γονείς ενημέρωσαν τον παιδικό σταθμό και κατήγγειλαν την υπόθεση στον εισαγγελέα και στην Αστυνομία, ενώ «έδειξαν» και συγκεκριμένη εργαζόμενη. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα είχε προσληφθεί και τοποθετηθεί από τον δήμο σε θέση που δε σχετίζεται με το αντικείμενό της.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η καταγγελλόμενη εργαζόμενη δεν έχει απομακρυνθεί από το σχολικό περιβάλλον.  

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και οι καταγγελίες δεν έχουν κριθεί δικαστικά. 

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ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
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