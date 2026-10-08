Αγία Παρασκευή: Ισόβια στον δράστη της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή

Η δολοφονία είχε σημειωθεί στις 4 Ιουλίου 2025

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 35χρονος δράστης της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς ελαφρυντικά.
  • Η δολοφονία συνέβη στις 4 Ιουλίου 2025 και ο δράστης είχε οργανώσει ενέδρα με τη βοήθεια συνεργών του.
  • Η υπόθεση σχετίζεται με δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών του καθηγητή και οικονομικές διαφορές.
  • Δύο συνεργοί του δράστη καταδικάστηκαν σε 10 μήνες φυλάκιση για απλή συνέργεια.
  • Η πρώην σύζυγος του καθηγητή, κατηγορούμενη ως ηθική αυτουργός, αυτοκτόνησε το 2026 στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, καταδικάστηκε ο 35χρονος που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή.

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έκρινε ότι ο κατηγορούμενος ήταν ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, η οποία σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου 2025. Ο 43χρονος ακαδημαϊκός είχε δεχθεί πυροβολισμούς στην οδό Ειρήνης, κοντά στο σπίτι της πρώην συζύγου του.

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Ο δράστης είχε οργανώσει ενέδρα και περίμενε το θύμα. Αμέσως μετά την επίθεση, επιβιβάστηκε σε ένα νοικιασμένο Porsche Cayenne, όπου τον περίμεναν συνεργοί του, και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Αγία Παρασκευή: Η ενέδρα και η καταδίκη

Η υπόθεση είχε από την αρχή συνδεθεί με τη μεγάλη δικαστική διαμάχη που υπήρχε γύρω από την επιμέλεια των παιδιών του καθηγητή, αλλά και με οικονομικές διαφορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 35χρονος είχε οργανώσει την επίθεση και είχε ζητήσει τη βοήθεια άλλων τριών ατόμων, προκειμένου να παρακολουθήσουν το θύμα και να διευκολύνουν τη διαφυγή του.

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Το δικαστήριο έκρινε ότι η δολοφονία ήταν προμελετημένη και επέβαλε στον κατηγορούμενο την ανώτατη ποινή, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικά. 

Για δύο από τους συνεργούς η κατηγορία μετατράπηκε σε απλή συνέργεια σε απειλή και επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών στον καθένα.

Αγία Παρασκευή: Η τραγική κατάληξη της πρώην συζύγου

Στην ίδια υπόθεση είχε κατηγορηθεί και η πρώην σύζυγος του καθηγητή ως ηθική αυτουργός. Η ίδια αρνείτο από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε συμμετοχή στη δολοφονία.

Ωστόσο, δεν πρόλαβε να οδηγηθεί σε δίκη. Τον Ιούνιο του 2026 έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνταν προσωρινά για περίπου 11 μήνες.

Έκκληση του αδερφού του Πολωνού καθηγητή για την επιμέλεια των ανιψιών του

Η υπόθεση είχε ως φόντο τη μακρά σύγκρουση του πρώην ζευγαριού για την επιμέλεια των παιδιών τους, αλλά και οικονομικές εκκρεμότητες. Η δικαστική απόφαση για τον φυσικό αυτουργό κλείνει πλέον ένα σημαντικό κεφάλαιο της υπόθεσης που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη.
 

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