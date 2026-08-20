Αποκλειστικό Star: Αφάνταστη δυσοσμία σε περιοχή της Πάρου

«Άδειασαν λύματα δίπλα στα σπίτια μας», καταγγέλλουν οι κάτοικοι

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Πηγή: Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Γύγος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (20/8/2026)

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Στην Πάρο, δεν φτάνει που εισαγγελέας παρενέβη για τον ΧΥΤΑ και την πυρκαγιά που κατέκαψε μεγάλο μέρος του νησιού, οι κάτοικοι στην περιοχή Υστέρνι είναι έξαλλοι για αφάνταστη δυσοσμία που κάλυψε για πάνω από 24 ώρες τον αέρα στην περιοχή.

Ήδη η Αστυνομία προχώρησε σε αυτεπάγγελτη έρευνα. Όλα αυτά μέσα στον Αύγουστο, σε ένα από τα πιο τουριστικά νησιά μας.

Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έριχναν Λύματα Σε Δάση Και Ρέματα - Video

Το χωράφι που βλέπετε «ξεσήκωσε» μια ολόκληρη περιοχή στην Πάρο, που αυτή την περίοδο βρίσκεται στο απόγειο της τουριστικής σεζόν.

Πάρος δυσοσμία

«Άδειασαν λύματα σε χωράφι δίπλα στα σπίτια μας», καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής.

«Υπήρχε σε μία ακτίνα ενός χιλιομέτρου μία οσμή. Αυτοί προφανώς είχαν φέρει ανεπεξέργαστη λυματολάσπη για να την μετατρέψουν σε κοπριά» αναφέρει χαρακτηριστικά ένας κάτοικος.

Κάτοικοι και τουρίστες έψαχναν να δουν από πού προέρχεται η έντονη δυσοσμία, κάνοντας καταγγελίες στις αρχές. 

οι κάτοικοι στην περιοχή Υστέρνι είναι τώρα έξαλλοι για αφάνταστη δυσοσμία

Και δεν είναι μόνο αυτό. Την περιοχή, από τις αρχές Ιουλίου, έχουν κατακλύσει σμήνη μυγών, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Πάρος: Η απάντηση του ιδιοκτήτη του χωραφιού 

οι κάτοικοι στην περιοχή Υστέρνι στην Πάρο είναι τώρα έξαλλοι για αφάνταστη δυσοσμία

Ο ιδιοκτήτης θερμοκηπίου παραδέχτηκε ότι σχημάτισε βουνά από κοπριά. Ισχυρίζεται, όμως, ότι δεν πρόκειται για λυματολάσπη και ότι είναι νόμιμος.

«Αυτά τα πράγματα δεν είναι βοθρολύματα, αν είναι δυνατόν. Και για εμένα, για το ίδιο το χωράφι, δεν κάνουν τα βοθρολύματα. Ήταν απόλυτα καθαρά. Αυτό το κομπόστ βγαίνει από τη ΔΕΥΑΠ, είναι απόλυτα επεξεργασμένο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

οι κάτοικοι στην περιοχή Υστέρνι στην Πάρο είναι τώρα έξαλλοι για αφάνταστη δυσοσμία

Τι ορίζει ο νόμος

Όμως, με βάση τον νόμο, ακόμα και η επεξεργασμένη ιλύς, δηλαδή η λάσπη από τα λύματα, απαγορεύεται σε μόνιμα θερμοκήπια ή σε χώρους δίπλα από αυτά.

οι κάτοικοι στην περιοχή Υστέρνι στην Πάρο είναι τώρα έξαλλοι για αφάνταστη δυσοσμία

Αν διαπιστωθεί παράβαση, μπορεί να γίνει καταγγελία στις αρχές και κυρίως στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος, που αναλαμβάνει την έρευνα.

Ο ιδιοκτήτης του χωραφιού έσπευσε να τα μαζέψει με τη βοήθεια φορτηγών της ΔΕΥΑΠ, δηλαδή του Δήμου Πάρου.

οι κάτοικοι στην περιοχή Υστέρνι στην Πάρο είναι τώρα έξαλλοι για αφάνταστη δυσοσμία

«Έχουμε τρεις βιολογικούς καθαρισμούς»

«Έχουμε τρεις βιολογικούς καθαρισμούς. Από εκεί και πέρα, η λάσπη που βγαίνει από τον βιολογικό, ένα μέρος της γίνεται κομπόστ και διατίθεται σε αγρότες για εδαφοβελτίωση, όταν υπάρχει δυνατότητα», αναφέρει ο διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πάρου (ΔΕΥΑΠ).

Αυτή είναι, πάντως, η εικόνα της θάλασσας έξω από τον βιολογικό καθαρισμό.

Πάρος δυσοσμία

Πάρος: Ανησυχία των κατοίκων για τα λύματα και την επίδραση στην υγεία

Αυτό που ανησύχησε περισσότερο τους κατοίκους ήταν το ενδεχόμενο να πρόκειται για λυματολάσπη και αερολύματα που μπορεί να γίνουν άκρως επικίνδυνα για την υγεία.

Η Αστυνομία, αυτεπάγγελτα, σχημάτισε δικογραφία για να διαπιστωθεί αν έχουν υπάρξει περιβαλλοντολογικές παραβάσεις.

Ο ιδιοκτήτης του χωραφιού υποστηρίζει ότι αυτό που αναστάτωσε την περιοχή ήταν λίπασμα. Το ίδιο υποστήριξε και ο υπεύθυνος του Δήμου που το μετέφερε. Το ερώτημα είναι, έχει τέτοια δυνατότητα ο Δήμος να παράγει και να μοιράζει δωρεάν κομπόστ;

Το Star και ο Αλέξανδρος Γύγος επικοινώνησε με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Δεν υπάρχει καμία αδειοδοτημένη μονάδα στο νησί της Πάρου που να λειτουργεί και να παράγει κομπόστ, ήταν η απάντηση.

Αφάνταστη δυσοσμία σε περιοχή της Πάρου

«Στον Δήμο Πάρου, η μονάδα κομποστοποίησης που είχε σχεδιαστεί δίπλα στον ΧΥΤΑ είχε εγκριθεί σε επίπεδο μελετών, αλλά δεν λειτούργησε ποτέ ως εγκατάσταση παραγωγής κομπόστ. Μάλιστα, από την Περιφέρεια μού εξήγησαν ότι είναι παράνομη η διανομή λυματολάσπης και θα πρέπει οι τρεις μονάδες του βιολογικού καθαρισμού στο νησί να την πηγαίνουν στον ΧΥΤΑ. Τις επόμενες ημέρες θα μεταβεί εκτάκτως κλιμάκιο στο νησί για έλεγχο των εγκαταστάσεων και των περιβαλλοντολογικών όρων και θα διαπιστωθεί τελικά το λίπασμα που αναφέρουν ότι μοίραζαν δωρεάν τι είναι» ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο Αλέξανδρος Γύγος.

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