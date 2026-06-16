Η Γιορτή του Πατέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, που φέτος «πέφτει» στις 21 Ιουνίου 2026.
Η Γιορτή του Πατέρα είναι αφιερωμένη σε όλους τους πατέρες και γενικότερα στην πατρότητα, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στην οικογένεια και την ανατροφή των παιδιών.
Πώς ξεκίνησε η Γιορτή του Πατέρα
Η σύγχρονη μορφή της γιορτής ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ού αιώνα.
Η ιδέα ανήκει στη Sonora Smart Dodd, η οποία ήθελε να τιμήσει τον πατέρα της, έναν βετεράνο του στρατού που μεγάλωσε μόνος του τα έξι παιδιά του μετά τον θάνατο της συζύγου του.
Η πρώτη επίσημη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το 1910 στην πόλη Spokane. Χρειάστηκαν αρκετές δεκαετίες μέχρι να καθιερωθεί επίσημα και το 1972 αναγνωρίστηκε ως εθνική γιορτή στις ΗΠΑ από τον τότε πρόεδρο Richard Nixon.
Έκτοτε, υιοθετήθηκε και από άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.