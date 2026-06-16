Πότε «πέφτει» η Γιορτή του Πατέρα 2026

Πώς ξεκίνησε και τι γιορτάζεται

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Πηγή: Φωτογραφία unsplash (Juliane Liebermann)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γιορτή του Πατέρα γιορτάζεται την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, το 2026 στις 21 Ιουνίου.
  • Η γιορτή τιμά τους πατέρες και την πατρότητα, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στην οικογένεια.
  • Η σύγχρονη μορφή της γιορτής ξεκίνησε στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αιώνα από τη Sonora Smart Dodd.
  • Η πρώτη επίσημη εκδήλωση έγινε το 1910 στην Spokane, και αναγνωρίστηκε ως εθνική γιορτή το 1972 από τον Richard Nixon.
  • Η γιορτή έχει υιοθετηθεί και από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η Γιορτή του Πατέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, που φέτος «πέφτει» στις 21 Ιουνίου 2026. 

Η Γιορτή του Πατέρα είναι αφιερωμένη σε όλους τους πατέρες και γενικότερα στην πατρότητα, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στην οικογένεια και την ανατροφή των παιδιών. 

Πώς ξεκίνησε η Γιορτή του Πατέρα 

Η σύγχρονη μορφή της γιορτής ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ού αιώνα.  

Η ιδέα ανήκει στη Sonora Smart Dodd, η οποία ήθελε να τιμήσει τον πατέρα της, έναν βετεράνο του στρατού που μεγάλωσε μόνος του τα έξι παιδιά του μετά τον θάνατο της συζύγου του. 

Η πρώτη επίσημη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το 1910 στην πόλη Spokane. Χρειάστηκαν αρκετές δεκαετίες μέχρι να καθιερωθεί επίσημα και το 1972 αναγνωρίστηκε ως εθνική γιορτή στις ΗΠΑ από τον τότε πρόεδρο Richard Nixon. 

Έκτοτε, υιοθετήθηκε και από άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα. 

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