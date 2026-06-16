Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε μετά από ένταση στα Επείγοντα

Υπέστη καρδιακή ανακοπή

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου μετά από ένταση στα Επείγοντα.
  • Η νοσηλεύτρια κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της βάρδιάς της, μετά από την υποδοχή πέντε τραυματιών από σοβαρό τροχαίο.
  • Δεκάδες συγγενείς των Ρομά τραυματιών προκάλεσαν πανικό και αναστάτωση στο τμήμα, με περιορισμένα μέσα προσωπικού.
  • Η νοσηλεύτρια υπέστη καρδιακή ανακοπή και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν επιβίωσε.
  • Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ζητά άμεσα μέτρα ασφαλείας στα νοσοκομεία λόγω συχνών περιστατικών βίας.

Σοκ έχει προκαλέσει στο Ναύπλιο ο θάνατος μιας 55χρονης νοσηλεύτριας, η οποία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της βάρδιάς της στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, μετά από ένταση που προκλήθηκε στα Επείγοντα.  

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν πέντε τραυματίες από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή, ανάμεσά τους και ένα ανήλικο παιδί με σοβαρά τραύματα. 

Παρότι το Νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε εκείνη την ημέρα, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα προκειμένου να αντιμετωπίσει το έκτακτο περιστατικό. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το παιδί, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Άργους για περαιτέρω νοσηλεία. 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεκάδες συγγενείς των Ρομά τραυματιών βρέθηκαν στα Επείγοντα, προκαλώντας ένταση και αναστάτωση. 

Όπως καταγγέλλεται, στο τμήμα επικράτησε πανικός, με φωνές, διαμαρτυρίες και έντονη πίεση προς το προσωπικό, το οποίο προσπαθούσε να διαχειριστεί την κατάσταση με περιορισμένα μέσα. 

Στη συγκεκριμένη βάρδια υπηρετούσαν μόλις δύο νοσηλεύτριες, ανάμεσά τους και η 55χρονη, η οποία φέρεται να υπέστη ισχυρό στρες κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Λίγο αργότερα, η νοσηλεύτρια κατέρρευσε και υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι συνάδελφοί της ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες διήρκεσαν περίπου 45 λεπτά, ενώ ακολούθησε και διασωλήνωση. 

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 55χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. 

ΠΟΕΔΗΝ: «Να ληφθούν άμεσα μέτρα στα νοσοκομεία» 

Μιλώντας στην εκπομπή Mega ενημέρωση, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος υπογράμμισε ότι αντίστοιχα περιστατικά είναι συχνό φαινόμενο. 

«Δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο. Έχουν τραβήξει καλάσνικοφ (σ.σ Ρομά). Έχουν τραβήξει όπλα, έχουν μαχαίρια, έχουν σπάσει, μας έχουν χτυπήσει. Επιτέλους να λάβουμε μέτρα... Έχω πει πάρα πολλές φορές και στον Υπουργό Υγείας και σε όλους ότι πρέπει να επανασυστήσουμε το σώμα, ένα ειδικό σώμα της αστυνομίας που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία, λέγεται προσωπικό ασφάλειας, το οποίο ξέρει αυθόρμητα, έχει το δικαίωμα να φέρει και όπλο και δρα αποτρεπτικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.  

 

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