Καιρός: Ζέστη, αφρικανική σκόνη και συννεφιά - Άνεμοι ως και 8 μποφόρ

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα - Πότε υποχωρεί η σκόνη

16.04.26 , 10:28 Ελένη Χατζίδου: «Οι γυναίκες άνω των 40 περνάμε κάποιες περίεργες φάσεις»
16.04.26 , 09:54 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο Κλέαρχος «τυλίχθηκε» στο κορμί της Ρίας Ελληνίδου
16.04.26 , 09:48 Καιρός: Ζέστη, αφρικανική σκόνη και συννεφιά - Άνεμοι ως και 8 μποφόρ
16.04.26 , 09:40 Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αντίδρασή της στις ερωτήσεις για τον σύντροφό της
16.04.26 , 09:14 Με ένα «Οψόμεθα» απαντά η Δέσποινα Βανδή για τη διαδοχή της Άννας Βίσση
16.04.26 , 09:07 3+1 παράγοντες που «πολεμούν» την άνοια - Tι έδειξαν νέες έρευνες
16.04.26 , 09:05 Βάρκιζα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ- Έκανε σπασμούς
16.04.26 , 09:05 Ανάβαση Ριτσώνας 2026: Με 118 συμμετοχές
16.04.26 , 09:03 Κατερίνα Στικούδη: Η ηλικία, η καταγωγή, οι σπουδές και τα παιδιά
16.04.26 , 08:47 California dreaming για τη Σπυροπούλου – Οι glam στιγμές στο Pink Palace
16.04.26 , 08:44 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όσα είπε για τον Γιώργο Μυλωνάκη
16.04.26 , 08:42 Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την υγεία του – Παραμένει στη ΜΕΘ
16.04.26 , 08:03 Full in love η Αθηνά Οικονομάκου: Οι αποκαλύψεις για τον γάμο και το νυφικό
16.04.26 , 07:55 Αργοστόλι: Το «θέατρο» της παρέας της 19χρονης, όσο ήταν αναίσθητη
16.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Aπριλίου
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Μαζί στη ζωή μαζί και στη σκηνή
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όσα είπε για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Αργοστόλι: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα. Μου έριξε το χάπι βιασμού»
Αργοστόλι: Το «θέατρο» της παρέας της 19χρονης, όσο ήταν αναίσθητη
Σοφία Μουτίδου: Η δημόσια εξομολόγηση για την αυτοκτονία του συζύγου της
Τσιμτσιλή: Στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου στο νοσοκομείο
Θέμης Σοφός: Το δημόσιο μήνυμα στον Γιώργο Μυλωνάκη και οι ευχές
Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τα παιδιά της on air
Με ένα «Οψόμεθα» απαντά η Δέσποινα Βανδή για τη διαδοχή της Άννας Βίσση
Περισσότερα

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 15 Απριλίου, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και περιορισμένη ορατότητα.
  • Αυξημένη παρουσία αφρικανικής σκόνης, κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.
  • Άνεμοι από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, 4 έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.
  • Θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου, χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
  • Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Με συννεφιά και βροχές θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 15 Απριλίου. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά, κυρίως κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ταυτόχρονα, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την αυξημένη παρουσία αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα στην ανατολική και νότια χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 και σταδιακά έως και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αγγίζοντας τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη έως τους 23 βαθμούς.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Θρακικό τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τoπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ήπειρο.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τoπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τoπικές βροχές στην Κρήτη από το απόγευμα.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 και στη βόρεια Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τoπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-04-2026

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα πρόσκαιρα στην Κρήτη θα ενταθούν και πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονα.
Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ανατολική και τη νότια χώρα.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 22 με 24 βαθμούς, στο Αιγαίο και την Κρήτη τους 18 με 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-04-2026

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία γενικά αίθριος.
Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία όμως στα βόρεια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-04-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο δυτικοί βορειοδυτικοί, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

