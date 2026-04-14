Αργολίδα: Γέφυρα σωτήριας για 3χρονο κοριτσάκι

Η 3χρονη διεκομίσθη στο νοσοκομείο με περιπολικό

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 3χρονο κοριτσάκι τραυματίστηκε σε σύγκρουση ηλεκτρικού πατινιού με αυτοκίνητο στην Αργολίδα.
  • Η μητέρα του κοριτσιού ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. παρενέβη άμεσα, μεταφέροντας μητέρα και παιδί με περιπολικό.
  • Μοτοσικλετιστές της Αστυνομίας διευκόλυναν τη διαδρομή, ανοίγοντας τον δρόμο.
  • Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε γρήγορα στο νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Παίδων».

Η ΕΛ.ΑΣ. φύλακας – άγγελος, καθώς η 3χρονη διεκομίσθη στο νοσοκομείο με περιπολικό. Γέφυρα σωτηρίας για ένα παιδί μόλις τριών ετών στήθηκε το μεσημέρι στην Αργολίδα.

Το κοριτσάκι τραυματίστηκε, όταν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Η μεταφορά του στο νοσοκομείο εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς το όχημα της μητέρας του ακινητοποιήθηκε από βλάβη στη μέση της διαδρομής ενώ η επέμβαση της Αστυνομίας ήταν σωτήρια.

Είναι οι στιγμές που κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Όλα ξεκίνησαν στα Δίδυμα Αργολίδας, όταν η 3χρονη που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε μια 12χρονη συγκρούσθηκε με αυτοκίνητο. 

 

Στις εικόνες αποτυπώνεται η κατάληξη της επιχείρησης, η οποία ήταν υποδειγματική. Όμως η αγωνία ήταν τεράστια. Η μητέρα πήρε το παιδί για να το μεταφέρει στο Άργος, όμως το όχημά της την πρόδωσε από μηχανική βλάβη. Η απόγνωση ήταν μεγάλη, μέχρι που εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί. 

Άμεσα, ένα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. παρέλαβε μητέρα και παιδί. Στη διαδρομή στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση διευκόλυνσης. Μοτοσικλετιστές της Αστυνομίας έγιναν η «σκιά» του περιπολικού, ανοίγοντας τον δρόμο και κόβοντας την κυκλοφορία σε κάθε διασταύρωση από την Ερμιονίδα μέχρι το Άργος. 
Χάρη σε αυτόν τον συντονισμό, το κοριτσάκι έφτασε σε χρόνο ρεκόρ στα χέρια των γιατρών του νοσοκομείου Άργους και από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων», καθώς δεν είχε παιδίατρο το νοσοκομείο.

