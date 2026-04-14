Αργολίδα: Γέφυρα σωτήριας για 3χρονο κοριτσάκι

Η ΕΛ.ΑΣ. φύλακας – άγγελος, καθώς η 3χρονη διεκομίσθη στο νοσοκομείο με περιπολικό. Γέφυρα σωτηρίας για ένα παιδί μόλις τριών ετών στήθηκε το μεσημέρι στην Αργολίδα.

Το κοριτσάκι τραυματίστηκε, όταν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Η μεταφορά του στο νοσοκομείο εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς το όχημα της μητέρας του ακινητοποιήθηκε από βλάβη στη μέση της διαδρομής ενώ η επέμβαση της Αστυνομίας ήταν σωτήρια.

Είναι οι στιγμές που κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Όλα ξεκίνησαν στα Δίδυμα Αργολίδας, όταν η 3χρονη που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε μια 12χρονη συγκρούσθηκε με αυτοκίνητο.



Στις εικόνες αποτυπώνεται η κατάληξη της επιχείρησης, η οποία ήταν υποδειγματική. Όμως η αγωνία ήταν τεράστια. Η μητέρα πήρε το παιδί για να το μεταφέρει στο Άργος, όμως το όχημά της την πρόδωσε από μηχανική βλάβη. Η απόγνωση ήταν μεγάλη, μέχρι που εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί.

Άμεσα, ένα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. παρέλαβε μητέρα και παιδί. Στη διαδρομή στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση διευκόλυνσης. Μοτοσικλετιστές της Αστυνομίας έγιναν η «σκιά» του περιπολικού, ανοίγοντας τον δρόμο και κόβοντας την κυκλοφορία σε κάθε διασταύρωση από την Ερμιονίδα μέχρι το Άργος.

Χάρη σε αυτόν τον συντονισμό, το κοριτσάκι έφτασε σε χρόνο ρεκόρ στα χέρια των γιατρών του νοσοκομείου Άργους και από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων», καθώς δεν είχε παιδίατρο το νοσοκομείο.