Κορωπί: Συνελήφθη influencer μετά από καταδίωξη

Επεισοδιακή καταδίωξη παταγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα στο Κορωπί, με άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να συλλαμβάνουν 48χρονη γνωστής influencer και γυμνάστρια.
Σύμφωνα με πληροφορίες γύρω στη 01:30 η influencer εντοπίστηκε να οδηγεί στο Κορωπί και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς. Οι αστυνομικοί άρχισαν να την καταδιώκουν και αφού κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν, πραγματοποίησαν έλεγχο και αλκοτέστ.
Η 48χρονη αποκαλύφθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στο αυτοκίνητό της βρέθηκαν 78 δισκία αναβολικών.
Από τον πρώτο έλεγχο αλκοτέστ, στον οποίο υποβλήθηκε, βρέθηκαν 0,79 mg/l και από τον δεύτερο 0,73 mg/l, επίπεδα που υπερβαίνουν το όριο.
Η 48χρονη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να απολογηθεί.