Κορωπί: Συνελήφθη influencer μετά από καταδίωξη

Οδηγούσε μεθυσμένη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 48χρονη influencer και γυμνάστρια στο Κορωπί μετά από καταδίωξη από την ΕΛ.ΑΣ.
  • Η influencer εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα και να κάνει ελιγμούς γύρω στη 01:30.
  • Αποδείχθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με επίπεδα 0,79 mg/l και 0,73 mg/l.
  • Στο αυτοκίνητό της βρέθηκαν 78 δισκία αναβολικών.
  • Η 48χρονη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να απολογηθεί.

Επεισοδιακή καταδίωξη παταγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα στο Κορωπί, με άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να συλλαμβάνουν 48χρονη γνωστής influencer και γυμνάστρια

Σύμφωνα με πληροφορίες γύρω στη 01:30 η influencer εντοπίστηκε να οδηγεί στο Κορωπί και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς. Οι αστυνομικοί άρχισαν να την καταδιώκουν και αφού κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν, πραγματοποίησαν έλεγχο και αλκοτέστ. 

Η 48χρονη αποκαλύφθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στο αυτοκίνητό της βρέθηκαν 78 δισκία αναβολικών. 

Από τον πρώτο έλεγχο αλκοτέστ, στον οποίο υποβλήθηκε, βρέθηκαν 0,79 mg/l και από τον δεύτερο 0,73 mg/l, επίπεδα που υπερβαίνουν το όριο. 

Η 48χρονη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να απολογηθεί. 
 

