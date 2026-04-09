Πύργος: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους

Ο σύντροφος της μητέρας φέρεται να το δάγκωνε και να το έκαιγε με τσιγάρο

Πηγή: Ρεπορτάζ Κώστας Γκελντής, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (9/4/2026)
Η φρικτή κακοποίηση ενός βρέφους μόλις 10 μηνών που οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, αποκαλύφθηκε από την ιατροδικαστική έκθεση. Το μωράκι έφερε εγκαύματα, κατάγματα, αλλά και δαγκωματιές. Για την υπόθεση προφυλακίστηκαν η μητέρα του παιδιού, αλλά και ο σύντροφός της που φέρεται να έβγαζε τα άγρια ένστικτά του στο παιδί.

Πύργος: Ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε το 10 μηνών βρέφος

Πύργος: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star και του Κώστα Γκελντή, ο σύντροφος της μητέρας, είναι εκείνος που προκάλεσε στο βρέφος τα τραύματα που σόκαραν ακόμη και τους γιατρούς. Φέρεται να δάγκωνε το μωρό και να το έκαιγε με τσιγάρο. Το κοριτσάκι είχε δεκάδες σημάδια στο σώμα του, ενώ είχε και κατάγματα στα κάτω άκρα.

Από την πλευρά της, η μητέρα κατηγορείται ότι δεν παρενέβη για να σταματήσει την κακοποίηση που δεχόταν η μικρή για καιρό.

Το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο.

Στη φυλακή η μητέρα και ο σύντροφός της 

Τόσο η μητέρα όσο και ο σύντροφός της κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους στην Ανακρίτρια.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου.

 

