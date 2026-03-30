Ζωγράφου: «Φοβόμουν ότι θα μου πάρουν το σπίτι» - Τι ισχυρίστηκε ο γιος

Για ανθρωποκτονία κατά συρροή συνελήφθη ο 54χρονος γιος και αδελφός των δύο γυναικών που βρέθηκαν νεκρές σε προχωρημένη σήψη μέσα σε σφραγισμένο με στόκο δωμάτιο, στο διαμέρισμα που ζούσαν στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι δυο γυναίκες πέθαναν μόνες τους πριν από τρεις μήνες περίπου. Συγκεκριμένα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πρώτα πέθανε η 59χρονη αδελφή του, η οποία έπασχε από καρκίνο και δύο μέρες αργότερα πέθανε η 91χρονη μητέρα του, η οποία επίσης αντιμετώπιζε κινητικά και άλλα προβλήματα υγείας.

Ο άνδρας φέρεται να ισχυρίστηκε πως σφράγισε την πόρτα του δωματίου, στο οποίο βρέθηκαν οι σοροί, γιατί δεν ήθελε να μαθευτεί ο θάνατός τους. Σε ερώτηση δε γιατί δεν ήθελε να γίνει γνωστό ότι η μητέρα και η αδελφή του ήταν νεκρές, φέρεται να υποστήριξε ότι φοβόταν ότι θα του πάρουν το σπίτι.

Συγγενείς των δύο γυναικών είπαν ότι είχαν να επικοινωνήσουν μαζί με τις γυναίκες τρεις μήνες, ωστόσο η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι ότι τα πτώματα μητέρας και κόρης ήταν στο δωμάτιο που εντοπίστηκαν για περισσότερο από έναν μήνα.

Γείτονας της οικογένειας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης καφέ, είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» πως καθημερινά η μητέρα και η κόρη πήγαιναν στο κατάστημά του κι έπιναν τον καφέ τους. Όπως είπε, η μητέρα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και ήταν πολύ μεγάλη σε ηλικία και η κόρη την έβγαζε έξω για να παίρνει αέρα.Σύμφωνα με τον ίδιο, η κόρη ήταν πάρα πολύ ευγενική και κοινωνική, σε αντίθεση με τον αδελφό της, που ήταν κλειστός άνθρωπος και δεν είχε επαφές με τη γειτονιά.

Εδώ κι 1,5 μήνα μάλιστα τους είχε κάνει εντύπωση που έβλεπαν τα παραθυρόφυλλα του διαμερίσματος κλειστά και δεν έβλεπαν τις δύο γυναίκες. Υπέθεσαν όμως πως λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζαν, κάποια από τις δύο ίσως ήταν στο νοσοκομείο. Όπως είπε, έβλεπαν τον τελευταίο καιρό συγγενείς να χτυπούν το κουδούνι του διαμερίσματος, αλλά δεν τους άνοιγε κανείς.

Ένας ακόμα γείτονας είπε ότι υπήρχαν αρκετά προβλήματα στην οικογένεια.

«Υπήρχαν πολλά προβλήματα στην οικογένεια. Πριν έναν μήνα, υπήρχε έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα. Γείτονες έκαναν παράπονα, η μυρωδιά μειώθηκε αλλά δεν έφυγε τελείως», δήλωσε.

Ζωγράφου: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε μετά από καταγγελίες συγγενών των δύο γυναικών στο Α.Τ. Ζωγράφου, την περασμένη Πέμπτη.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι γυναίκες αγνοούνταν για μήνες ενώ εκφράζονταν φόβοι ότι πιθανόν να τους είχε κάνει κακό ο γιος της οικογένειας, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Το Σάββατο αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα που τους υπέδειξαν οι συγγενείς των δύο γυναικών αλλά κανείς δεν τους άνοιξε το σπίτι.

Το απόγευμα της Κυριακής ο 54χρονος άνοιξε την πόρτα και αρχικά δεν άφησε τους αστυνομικούς να μπουν στο διαμέρισμα, ενώ στη συνέχεια τους είπε ότι οι δύο γυναίκες έμεναν σε σπίτι που βρισκόταν στην οδό Ρόδου.

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν εκεί που τους υπέδειξε ο γιος, διαπίστωσαν ότι τους είχε πει ψέματα κι επέστρεψαν στο αρχικό διαμέρισμα.

Κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην ενός δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έδωσε τη σχετική άδεια, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο, στο οποίο βρέθηκαν οι σοροί των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.