Ζωγράφου: «Φοβόμουν ότι θα μου πάρουν το σπίτι» - Τι ισχυρίστηκε ο γιος

Ο 54χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας και της αδελφής του

30.03.26 , 17:23 «Ο Τραμπ εξετάζει να στείλει δυνάμεις για να πάρουν το ουράνιο του Ιράν»
30.03.26 , 17:09 Νέα καταδίκη για τον «εθνικό μας κοριό» Χρήστο Μαυρίκη
30.03.26 , 17:07 Κομισιόν: Σε κίνδυνο θέτουν οι Χούθι την Υεμένη
30.03.26 , 17:01 To StarX επιστρέφει και εστιάζει στην ψυχική υγεία
30.03.26 , 16:52 Γιάμαλη: «Για να θεωρείσαι αρκετά θύμα, πρέπει να πληροίς προϋποθέσεις»
30.03.26 , 16:49 Τραγωδία στο Άστρος: Νεκροί από ηλεκτροπληξία δύο εργαζόμενοι
30.03.26 , 16:33 Κομισιόν: Έγκριση 1,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας
30.03.26 , 16:32 Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
30.03.26 , 16:12 Aφροδίτη στον Ταύρο: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα οικονομικά
30.03.26 , 16:07 Lemon: 200 παραστάσεις σε 8 χρόνια στα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας
30.03.26 , 16:00 Citroёn C3 Aircross: Κερδίζει το Best USERS’ Car of Europe 2026
30.03.26 , 15:58 Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
30.03.26 , 15:55 Βίντεο: Τουρκική ακταιωρός προσπαθεί να διώξει ελληνικό αλιευτικό
30.03.26 , 15:50 Άγιο Φως: Σε «πολεμικές» συνθήκες η Αφή του από τον Πανάγιο Τάφο
30.03.26 , 15:49 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: μπασκετική άνοιξη με απουσίες και ερωτηματικά
Καινούργιου: Σταματάει νωρίτερα από την εκπομπή - «Αύριο η τελευταία μέρα»
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Τραγωδία στο Άστρος: Νεκροί από ηλεκτροπληξία δύο εργαζόμενοι
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Ελένη Μενεγάκη: Οι σπάνιες φωτογραφίες με την κόρη της, Μαρίνα και τον Μάκη
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Γιάμαλη: «Για να θεωρείσαι αρκετά θύμα, πρέπει να πληροίς προϋποθέσεις»
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 54χρονος γιος για ανθρωποκτονία κατά συρροή, μετά την ανακάλυψη των σορών δύο γυναικών σε σφραγισμένο δωμάτιο στο Ζωγράφου.
  • Οι γυναίκες, 59 και 91 ετών, είχαν να επικοινωνήσουν με συγγενείς για τρεις μήνες, ενώ ο γιος ισχυρίστηκε ότι πέθαναν από φυσικά αίτια.
  • Φέρεται να σφράγισε την πόρτα για να κρύψει τους θανάτους, φοβούμενος ότι θα του πάρουν το σπίτι.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες συγγενών σχετικά με την εξαφάνιση των γυναικών.
  • Η αστυνομία βρήκε τις σορούς σε προχωρημένη σήψη, μετά από έλεγχο του σφραγισμένου δωματίου.

Για ανθρωποκτονία κατά συρροή συνελήφθη ο 54χρονος γιος και αδελφός των δύο γυναικών που βρέθηκαν νεκρές σε προχωρημένη σήψη μέσα σε σφραγισμένο με στόκο δωμάτιο, στο διαμέρισμα που ζούσαν στου Ζωγράφου

Σύμφωνα με όσα είπε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι δυο γυναίκες πέθαναν μόνες τους πριν από τρεις μήνες περίπου. Συγκεκριμένα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πρώτα πέθανε η 59χρονη αδελφή του, η οποία έπασχε από καρκίνο και δύο μέρες αργότερα πέθανε η 91χρονη μητέρα του, η οποία επίσης αντιμετώπιζε κινητικά και άλλα προβλήματα υγείας. 

Μάνα και κόρη νεκρές στου Ζωγράφου: Συνελήφθη ο γιος της οικογένειας

Ο άνδρας φέρεται να ισχυρίστηκε πως σφράγισε την πόρτα του δωματίου, στο οποίο βρέθηκαν οι σοροί, γιατί δεν ήθελε να μαθευτεί ο θάνατός τους. Σε ερώτηση δε γιατί δεν ήθελε να γίνει γνωστό ότι η μητέρα και η αδελφή του ήταν νεκρές, φέρεται να υποστήριξε ότι φοβόταν ότι θα του πάρουν το σπίτι. 

Ο 54χρονος που συνελήφθη για τις δολοφονίες της μητέρας και της αδελφής του, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πέθαναν μόνες τους - Eurokinissi

Συγγενείς των δύο γυναικών είπαν ότι είχαν να επικοινωνήσουν μαζί με τις γυναίκες τρεις μήνες, ωστόσο η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι ότι τα πτώματα μητέρας και κόρης ήταν στο δωμάτιο που εντοπίστηκαν για περισσότερο από έναν μήνα.

Γείτονας της οικογένειας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης καφέ, είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» πως καθημερινά η μητέρα και η κόρη πήγαιναν στο κατάστημά του κι έπιναν τον καφέ τους. Όπως είπε, η μητέρα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και ήταν πολύ μεγάλη σε ηλικία και η κόρη την έβγαζε έξω για να παίρνει αέρα.Σύμφωνα με τον ίδιο, η κόρη ήταν πάρα πολύ ευγενική και κοινωνική, σε αντίθεση με τον αδελφό της, που ήταν κλειστός άνθρωπος και δεν είχε επαφές με τη γειτονιά. 

Ο άνδρας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πρώτη πέθανε η αδελφή του, που έπασχε από καρκίνο και μετά η μητέρα του - Eurokinissi

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Νεκρές μάνα και κόρη. Βρέθηκαν σε σφραγισμένο δωμάτιο

Εδώ κι 1,5 μήνα μάλιστα τους είχε κάνει εντύπωση που έβλεπαν τα παραθυρόφυλλα του διαμερίσματος κλειστά και δεν έβλεπαν τις δύο γυναίκες. Υπέθεσαν όμως πως λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζαν, κάποια από τις δύο ίσως ήταν στο νοσοκομείο. Όπως είπε, έβλεπαν τον τελευταίο καιρό συγγενείς να χτυπούν το κουδούνι του διαμερίσματος, αλλά δεν τους άνοιγε κανείς.

Ένας ακόμα γείτονας είπε ότι υπήρχαν αρκετά προβλήματα στην οικογένεια.

«Υπήρχαν πολλά προβλήματα στην οικογένεια. Πριν έναν μήνα, υπήρχε έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα. Γείτονες έκαναν παράπονα, η μυρωδιά μειώθηκε αλλά δεν έφυγε τελείως», δήλωσε.

Ζωγράφου: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε μετά από καταγγελίες συγγενών των δύο γυναικών στο Α.Τ. Ζωγράφου, την  περασμένη Πέμπτη.

Φέρεται επίσης να ισχυρίστηκε ότι σφράγισε το δωμάτιο για να μη μαθευτεί ο θάνατος των γυναικών γιατί φοβόταν ότι θα χάσει το σπίτι στο οποίο έμεναν - Eurokinissi

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι γυναίκες αγνοούνταν για μήνες ενώ εκφράζονταν φόβοι ότι πιθανόν να τους είχε κάνει κακό ο γιος της οικογένειας, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Το Σάββατο αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα που τους υπέδειξαν οι συγγενείς των δύο γυναικών αλλά κανείς δεν τους άνοιξε το σπίτι.

Το απόγευμα της Κυριακής ο 54χρονος άνοιξε την πόρτα και αρχικά δεν άφησε τους αστυνομικούς να μπουν στο διαμέρισμα, ενώ στη συνέχεια τους είπε ότι οι δύο γυναίκες έμεναν σε σπίτι που βρισκόταν στην οδό Ρόδου.

Ο 54χρονος φέρεται να είπε πως οι δύο γυναίκες πέθαναν πριν από τρεις μήνες περίπου - Eurokinissi

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν εκεί που τους υπέδειξε ο γιος, διαπίστωσαν ότι τους είχε πει ψέματα κι επέστρεψαν στο αρχικό διαμέρισμα.

Κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην ενός δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έδωσε τη σχετική άδεια, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο, στο οποίο βρέθηκαν οι σοροί των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

