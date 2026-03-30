Πότε «πέφτει» το Καθολικό Πάσχα και πώς το γιορτάζουν

Φέτος, το Καθολικό Πάσχα «πέφτει» την Κυριακή 5 Απριλίου, σε αντίθεση με το Ορθόδοξο, το οποίο θα εορταστεί μία εβδομάδα μετά, δηλαδή, στις 12 Απριλίου.

Ο εορτασμός της Ανάστασης των Καθολικών παρουσιάζει διαφορές με αυτόν της Ορθόδοξης εκκλησίας, δίχως να λείπουν, βέβαια και οι ομοιότητες. Σημαντικότερη διαφορά είναι, κυρίως, η ημερομηνία εορτασμού, αφού η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία υπολογίζει την ημερομηνία του Πάσχα με βάση το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Ωστόσο, παρουσιάζονται και διαφορές όσον αφορά στη θρησκευτική σημασία.

Το Πάσχα των Καθολικών διαφοροποιείται και στον τρόπο που εορτάζεται από τους πιστούς. Κάθε τόπος και χώρα του καθολικού κόσμου έχει υιοθετήσει και αναπτύξει τα δικά του τοπικά έθιμα και λαογραφικές πρακτικές, με κύρια χαρακτηριστικά τις λειτουργικές τελετές, τις παραδοσιακές συνταγές και τις εορταστικές εκδηλώσεις που αντανακλούν την πολιτισμική ποικιλομορφία του.

Γιατί γιορτάζονται σε διαφορετικές ημερομηνίες το Καθολικό από το Ορθόδοξο Πάσχα;

Όλα ξεκίνησαν κατά την Α' Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έλαβε χώρα στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ., όπου και αποφασίστηκε ότι όλοι οι χριστιανοί θα έπρεπε να εορτάζουν την Ανάσταση του Πάσχα την ίδια μέρα. Παρά την απόφαση αυτή, οι μεταγενέστερες ημερολογιακές μεταρρυθμίσεις οδήγησαν τις δύο παραδόσεις στην υιοθέτηση διαφορετικών συστημάτων χρονολόγησης.

Κάθε χριστιανική παράδοση ακολουθεί το δικό της ημερολογιακό σύστημα, όπου έγκειται και η βασική αιτία για τη σημερινή ημερομηνιακή διαφοροποίηση. Για παράδειγμα, η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί το Ιουλιανό ημερολόγιο για τον καθορισμό των κινητών εορτών, ενώ η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία υπολογίζει την ημερομηνία του Πάσχα βάσει του Γρηγοριανού ημερολογίου.

Φέτος, το Καθολικό Πάσχα «πέφτει» την Κυριακή 5 Απριλίου, σε αντίθεση με το Ορθόδοξο, το οποίο θα εορταστεί μία εβδομάδα μετά, δηλαδή, στις 12 Απριλίου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Έτσι, λόγω αυτής της διαφοράς στο ημερολογιακό υπολογισμό, το Καθολικό Πάσχα είθισται να εορτάζεται τις περισσότερες φορές νωρίτερα από το Ορθόδοξο. Η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο εορτασμών της Ανάστασης μπορεί να κυμαίνεται από 7 ημέρες έως και 5 εβδομάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν οι αστρονομικοί υπολογισμοί της εαρινής πανσελήνου το επιτρέπουν, οι δύο εορτές μπορεί να συμπίπτουν ημερολογιακά.

Τα έθιμα του Καθολικού Πάσχα

Τα έθιμα που ακολουθούν οι χώρες και οι περιοχές του καθολικού κόσμου, δε σχετίζονται τόσο με τα θρησκευτικά δόγματα, όσο με τις συνήθειες του κάθε λαού.

Για παράδειγμα, το βάψιμο των αυγών, είναι μία συνήθεια που συναντάται σε όλες τις βαλκανικές χώρες, αλλά και σε αυτές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Έτσι αυγά δε βάβουν μόνο οι Ορθόδοξοι, αλλά και βαθιά Καθολικοί λαοί, όπως οι Πολωνοί, οι Τσέχοι και οι Κροάτες. Το ίδιο έθιμο, επίσης, ακολουθούν και οι Προτεστάντες Γερμανοί, των οποίων το Πάσχα συμπίπτει με των Καθολικών.

Μία ακόμη ομοιότητα είναι ότι οι καμπάνες την Κυριακή του Πάσχα αντηχούν τόσο στον Ορθόδοξο κόσμο όσο και στον Καθολικό, ανακοινώνοντας με αυτό τον τρόπο τα χαρμόσυνα νέα της Ανάστασης.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει το Μυστικό Δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του, ο οποίος τους έφερε ψωμί και ήπιε με τους μαθητές του από το ίδιο ποτήρι. Αυτό αποτελεί βασικό κορμό και στη Θεία Λειτουργία, ενώ έχει αποτυπωθεί τόσο σε θρησκευτικούς ύμνους όσο και στην τέχνη.

Τα έθιμα που ακολουθούν οι χώρες και οι περιοχές του καθολικού κόσμου, δε σχετίζονται τόσο με τα θρησκευτικά δόγματα, όσο με τις συνήθειες του κάθε λαού / Φωτογραφία: Unsplash.com

Επιπρόσθετα, τη Μεγάλη Παρασκευή, η οποία είναι μέρα αυστηρής νηστείας, σε αρκετές περιοχές ακολουθείται ένα τελετουργικό, στο οποίο αναπαρίστανται τα Πάθη του Ιησού, αποτελώντας μέρος της τριήμερης γιορτής του Πάσχα, η οποία κορυφώνεται το βράδυ του μεγάλου Σαββάτου.

Στις αγγλόφωνες περιοχές υπάρχει το έθιμο των σοκολατένιων λαγών και αυγών, το οποίο με την πάροδο του χρόνου πέρασε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το βράδυτ ου Μεγάλου Σαββάτου, όταν τα παιδιά πάνε για ύπνο, οι γονείς κρύβουν σοκολατένια αυγά μέσα στο σπίτι και τον κήπο. Το πρωί της Κυριακής τα παιδιά αρχίζουν το κυνήγι του Πασχαλινού Αυγού.

Άλλο έθιμο είναι οι φωτιές που ανάβουν σε διάφορα σημεία της Ευρώπης, όπου καίγεται το ομοίωμα του Ιούδα. Αυτό συναντάται, επίσης, σε καθολικά χωριά της Ιταλίας, αλλά και στην ορθόδοξη Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και στη Γερμανία, όπου συνηθίζεται να ανάβουν φωτιές για να διώξουν το χειμώνα.

Στη Φινλανδία, το Πάσχα αποτελεί γιορτή της άνοιξης και της αναγέννησης. Μια εβδομάδα πριν από την Κυριακή του Πάσχα, τα παιδιά συνηθίζεται να μεταμφιέζονται σε πασχαλινούς λαγούς, γάτες κ.ά. Στη συνέχεια, συλλέγουν κλαδιά από τα δένδρα που ανθίζουν για πρώτη φορά την άνοιξη, τα οποία αφού στολίσουν με πολύχρωμα χαρτιά και χορτάρια, τα δωρίζουν σε φίλους και συγγενείς, απαγγέλοντας παράλληλα ένα παραδοσιακό ποίημα, το οποίο εύχεται «Ευτυχία».

Το Πάσχα και η Άνοιξη στην Ισπανία αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, η Καθολική Ισπανία τιμά με παραδοσιακά ήθη και έθιμα τα Πάθη του Ιησού και την Ανάσταση. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα είναι οι λιτανείες, οι οποίες συγκεντρώνουν χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο. Στις λιτανείες, οι πιστοί περιφέρουν στους δρόμους των πόλεων ομοιώματα του Εσταυρωμένου ή της Παναγίας.

Οι γαστονομικές συνταγές το Πάσχα πρωταγωνιστούν σε κάθε γωνιά της Γης. Έτσι το τραπέζι της Λαμπρής προσαρμόζεται ανάλογα με το μενού κάθε χώρας. Έτσι, στη Σουηδία τρώνε αντί για αρνί ρέγγα, ενώ στη Βραζιλία γιορτάζουν τη Λαμπρή με κάτι που μοιάζει με φυστικοβούτυρο. Γενικά, το τραπέζι της Κυριακής του Πάσχα είθιστε να είναι στην Ελλάδα τόσο πλουσιοπάροχο, όσον αφορά στο κρέας.

Ημερομηνίες Καθολικού Πάσχα για τα επόμενα χρόνια

Οι ημερομηνίες του Καθολικού Πάσχα για τα επόμενα χρόνιαείναι οι εξής:

Καθολικό Πάσχα 2027: Κυριακή 28 Μαρτίου

Καθολικό Πάσχα 2028: Κυριακή 16 Απριλίου

Καθολικό Πάσχα 2029: Κυριακή 1 Απριλίου