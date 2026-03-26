Πότε ξεκινά το πασχαλινό ωράριο - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων, με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών να ανακοινώνει την προτεινόμενη λειτουργία τους για την εορταστική περίοδο.

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου ξεκινά το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων το Πάσχα

Συγκεκριμένα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει το εξής πασχαλινό ωράριο:

Πέμπτη 02/04/2026 09.00 – 21.00

Παρασκευή 03/04/2026 09.00 – 21.00

Σάββατο 04/04/2026 09.00 – 16.00

Κυριακή 05/04/2026 11.00 – 16.00

Μ. Δευτέρα 06/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Τρίτη 07/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη 08/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη 09/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00

ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ