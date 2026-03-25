Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ

Πασίγνωστος TikToker παραδέχεται ότι έχει εικονικές εταιρείες

25.03.26 , 17:55 Το Ιράν απέρριψε το σχέδιο Τραμπ - Οι 5 όροι που θέτει
25.03.26 , 17:15 Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ
25.03.26 , 16:43 Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές δύο γυναίκες από έκρηξη σε διαμέρισμα
25.03.26 , 16:01 Φωτιά σε δασική έκταση στα Μαυράτα Κεφαλονιάς
25.03.26 , 15:47 Πειραιάς: Αυτός είναι ο Δράκος που συνελήφθη
25.03.26 , 15:33 Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτός είναι ο άνθρωπος που του έδωσε το Ευαγγέλιο
25.03.26 , 15:16 Τούνη: Η εντυπωσιακή ανθοδέσμη από τον σύντροφό της - «Πόσο τυχερή νιώθω»
25.03.26 , 14:41 Το Ιράν υποστηρίζει ότι επιτέθηκε στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln
25.03.26 , 14:12 Κατερίνα Καινούργιου: Αποχώρησε νωρίτερα από την εκπομπή - Τι συνέβη;
25.03.26 , 14:09 Βουλιαγμένη: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλο και φιάλη οξυγόνου
25.03.26 , 13:51 Ο Στραγγαλιστής της Βοστώνης: Απόψε στο Star σε Α' τηλεοπτική προβολή
25.03.26 , 13:22 MasterChef: Οι μπριγάδες μαγειρεύουν για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
25.03.26 , 12:59 Λευτέρης Σουλτάτος: «Όταν μας είδα πρώτη φορά πρωτοσέλιδο έπαθα σοκ»
25.03.26 , 12:47 25η Μαρτίου: Με μεγαλοπρέπεια και περηφάνεια η στρατιωτική παρέλαση
25.03.26 , 12:44 Κατερίνα Καινούργιου: Πότε σταματά από την εκπομπή; Τι αποκάλυψε η ίδια
Αλεξάνδρα Νίκα: Τα matchy matchy sneakers με τον γιο της, Βασίλη
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Τσιμτσιλή: Ετοίμασε στην κουζίνα της την αγαπημένη συνταγή των παιδιών της
Eurovision 2026: Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό ο Akylas
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με τις κόρες της
Άγγελος Διονυσίου: Mε τη σύζυγο και την κόρη του στα μπουζούκια
Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
Ευσταθία Τσαπαρέλη: O παππούς- μέντορας, το μπιλιάρδο & η μητρότητα στα 25
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Οικονομικής Αστυνομίας για την υπόθεση με τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑμε 22 κατηγορούμενους και εμπλεκόμενους ακόμα και πρώην παίκτες ριάλιτι, μοντέλα και πασίγνωστο TikToker.
Στις συνομιλίες τους που φέρνει στο φως το Star, αποκαλύπτεται και η δράση τους με εικονικές εταιρείες.

Απάτη ΕΦΚΑ: Γιατί δε συνελήφθησαν οι παίκτες ριάλιτι που κατηγορούνται

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Πασίγνωστος TikToker παραδέχεται ότι έχει εικονικές εταιρείες

Πασίγνωστος TikToker και πρώην σύντροφος διάσημης influencer αποκαλύπτει σε συνομιλία του ότι έχει εικονικές εταιρείες. Η συνομιλία που αποκαλύπτει το Star είναι χαρακτηριστική.

Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;
TikToker:  Ναι, ναι, ναι.
Επιχειρηματίας: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα ώστε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …, τώρα από τον Κ.;
TikToker: Όχι, Γ..., όχι, όχι.
Επιχειρηματίας: Γιατί;
TikToker: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;
Επιχειρηματίας: Ναι.
TikToker: Δύο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δε θέλω να φανεί, κατάλαβες;
Επιχειρηματίας: Είναι σε;
TikToker: Είναι σε εικονική εταιρεία.

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ο κατηγορούμενος που ήθελε να φύγει στο εξωτερικό για να αποφύγει τη σύλληψη

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο με 31 εκατομμύρια ευρώ με εταιρείες-φαντάσματα, είναι εκτός από τον TikToker, πρώην παίκτης ριάλιτι, μοντέλο αλλά και επιχειρηματίες.

Ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε μάλιστα έναν από τους πρωταγωνιστές του κυκλώματος να θέλει να εξαφανίσει χρήματα και έγγραφα και να φύγει στο εξωτερικό.

Η συνομιλία της συζύγου με τη μητέρα του για να εξαφανίσουν πειστήρια είναι αποκαλυπτική.

Σύζυγος κατηγορούμενου: Χρήματα και ρολόγια
Μητέρα κατηγορούμενου: Ναι
Σύζυγος κατηγορούμενου: Μου είπε όλα στη θυρίδα. Τα χαρτιά που σας έχω δώσει να τα φυλάξετε κάπου στο σπίτι καλά.
Μητέρα κατηγορούμενου: Έγινε κάτι;
Σύζυγος κατηγορούμενου: Επειδή γίνονται διάφορα και ακούγονται διάφορα, μου είπε να κάνουμε αυτό. Δε ρώτησα κάτι παραπάνω.

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Η δράση του κυκλώματος και ο ρόλος των λογιστών

Κουμάντο στην απάτη έκαναν λογιστές, οι οποίοι γνώριζαν πώς θα στήσουν το δίκτυο των 226 εταιρειών-φαντασμάτων.
Λίγο πριν τη σύλληψή τους άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι τους ερευνούν.

Λογίστρια: Είναι καρφωτή και είναι λογικό και δε σώζεται… Τους φωνάζω πόσο καιρό και στους δύο τι πρέπει να κάνουμε και μας νοιάζουν όλες οι άλλες βλακείες, εκτός από αυτό που πρέπει. Ορίστε τώρα, άντε να βγάλουμε άκρη.
Υπάλληλος λογιστηρίου: Να σου πω όμως, τη σύνδεση πώς την κάνανε;
Λογίστρια: Τι εννοείς; Τους HR ψάξανε.

Ποιοι επώνυμοι εμπλέκονται στην απάτη με τις εικονικές εταιρείες

 


 

