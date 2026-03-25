Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Οικονομικής Αστυνομίας για την υπόθεση με τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με 22 κατηγορούμενους και εμπλεκόμενους ακόμα και πρώην παίκτες ριάλιτι, μοντέλα και πασίγνωστο TikToker.

Στις συνομιλίες τους που φέρνει στο φως το Star, αποκαλύπτεται και η δράση τους με εικονικές εταιρείες.

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Πασίγνωστος TikToker παραδέχεται ότι έχει εικονικές εταιρείες

Πασίγνωστος TikToker και πρώην σύντροφος διάσημης influencer αποκαλύπτει σε συνομιλία του ότι έχει εικονικές εταιρείες. Η συνομιλία που αποκαλύπτει το Star είναι χαρακτηριστική.

Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;

TikToker: Ναι, ναι, ναι.

Επιχειρηματίας: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα ώστε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …, τώρα από τον Κ.;

TikToker: Όχι, Γ..., όχι, όχι.

Επιχειρηματίας: Γιατί;

TikToker: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;

Επιχειρηματίας: Ναι.

TikToker: Δύο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δε θέλω να φανεί, κατάλαβες;

Επιχειρηματίας: Είναι σε;

TikToker: Είναι σε εικονική εταιρεία.

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ο κατηγορούμενος που ήθελε να φύγει στο εξωτερικό για να αποφύγει τη σύλληψη

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο με 31 εκατομμύρια ευρώ με εταιρείες-φαντάσματα, είναι εκτός από τον TikToker, πρώην παίκτης ριάλιτι, μοντέλο αλλά και επιχειρηματίες.

Ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε μάλιστα έναν από τους πρωταγωνιστές του κυκλώματος να θέλει να εξαφανίσει χρήματα και έγγραφα και να φύγει στο εξωτερικό.

Η συνομιλία της συζύγου με τη μητέρα του για να εξαφανίσουν πειστήρια είναι αποκαλυπτική.

Σύζυγος κατηγορούμενου: Χρήματα και ρολόγια

Μητέρα κατηγορούμενου: Ναι

Σύζυγος κατηγορούμενου: Μου είπε όλα στη θυρίδα. Τα χαρτιά που σας έχω δώσει να τα φυλάξετε κάπου στο σπίτι καλά.

Μητέρα κατηγορούμενου: Έγινε κάτι;

Σύζυγος κατηγορούμενου: Επειδή γίνονται διάφορα και ακούγονται διάφορα, μου είπε να κάνουμε αυτό. Δε ρώτησα κάτι παραπάνω.

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Η δράση του κυκλώματος και ο ρόλος των λογιστών

Κουμάντο στην απάτη έκαναν λογιστές, οι οποίοι γνώριζαν πώς θα στήσουν το δίκτυο των 226 εταιρειών-φαντασμάτων.

Λίγο πριν τη σύλληψή τους άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι τους ερευνούν.

Λογίστρια: Είναι καρφωτή και είναι λογικό και δε σώζεται… Τους φωνάζω πόσο καιρό και στους δύο τι πρέπει να κάνουμε και μας νοιάζουν όλες οι άλλες βλακείες, εκτός από αυτό που πρέπει. Ορίστε τώρα, άντε να βγάλουμε άκρη.

Υπάλληλος λογιστηρίου: Να σου πω όμως, τη σύνδεση πώς την κάνανε;

Λογίστρια: Τι εννοείς; Τους HR ψάξανε.



