Τούνη: Η εντυπωσιακή ανθοδέσμη από τον σύντροφό της - «Πόσο τυχερή νιώθω»

Η Ιωάννα Τούνη είχε προγραμματίσει, λόγω της ημέρας, μια οικογενειακή βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, μια ξαφνική αδιαθεσία του συντρόφου της ματαίωσε τα σχέδιά της.

Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης ή Robbie, όπως τον αποκαλεί, αρρώστησε και δεν μπόρεσε να τη συνοδεύσει, με τη γνωστή influencer να μένει τελικά στο σπίτι με τον μονάκριβο γιο της, Πάρη.

Θέλοντας να απολογηθεί που ακύρωσε την έξοδό τους την τελευταία στιγμή, ο επιχειρηματίας έστειλε στην αγαπημένη του λουλούδια.

Ιωάννα Τούνη: Ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, την κακομαθαίνει

Η Ιωάννα Τούνη φωτογράφισε την υπέροχη ροζ ανθοδέσμη, γράφοντας στη λεζάντα της φωτογραφίας: «Σήμερα θα περνούσαμε την ημέρα οικογενειακά με το αγόρι μου, αλλά είναι αρρωστούλης από χθες και ακυρώσαμε… Οπότε μόλις συνέβη αυτό».

Η Ιωάννα Τούνη δεν σταματά να δέχεται εκπλήξεις από τον σύντροφό της, ο οποίος δεν περιμένει κάποια ιδιαίτερη περίσταση για να της δείξει την αγάπη του.

Πρόσφατα, η επιχειρηματίας μοιράστηκε ένα αποστομωτικό βίντεο στο TikTok: «Πώς νιώθεις στα 32 όταν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, μεγαλώνεις το πιο γλυκό μωρό του κόσμου, έχεις έναν υπέροχο σύντροφο, οι κολλητοί σου στέκονται σαν αληθινή οικογένεια, γυμνάζεσαι και προσέχεις την υγεία σου, έχεις δική σου επιτυχημένη εταιρία ρούχων, ετοιμάζεις νέα επιχειρηματικά projects, κάνεις επενδύσεις στο real estate λες και παίζεις monopoly, δεν σε νοιάζει καν το bank account σου, η μισή Ελλάδα σε αγαπάει και η άλλη μισή σε μισεί γιατί δεν έχει τα παραπάνω», έγραψε στο σχετικό απόσπασμα.