Ιωάννα Τούνη: Το λαχανικό που επέλεξε είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη

H Iωάννα Τούνη, είναι υπέρμαχος της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής και δε χάνει την ευκαιρία να μοιράζεται με τους followers της τις έξυπνες, γρήγορες, πολύ θρεπτικές και χορταστικές συνταγές που δημιουργεί!

Αυτή τη φορά, η γνωστή influencer με το καλλίγραμμο σώμα, γυρνώντας πεινασμένη από το γυμναστήριο, έφτιαξε ένα πιάτο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, που προσφέρει ενέργεια και ταυτόχρονα συμβάλλει στην απώλεια βάρους.

Φασολάκια, με κομματάκια κοτόπουλου

Φασολάκια: Ελάχιστες θερμίδες, με πλούσια διατροφική αξία

Είναι ο υπέρτατος σύμμαχος για το αδυνάτισμα, αφού τα φασολάκια έχουν ελάχιστες θερμίδες, είναι όμως πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, περιλαμβάνοντας φυτικές ίνες, υδατάνθρακες, πρωτεΐνη, βιταμίνη C, βιταμίνη Κ, φυλλικό οξύ, μαγγάνιο, σίδηρο, μαγνήσιο, ασβέστιο, καθώς και φλαβονοειδή, τα οποία αποτελούν ισχυρά αντιοξειδωτικά με αντιφλεγμονώδεις και προστατευτικές ιδιότητες για τον οργανισμό.

Συγκεκριμένα, ένα φλιτζάνι ωμά φασολάκια παρέχει στον οργανισμό τα εξής:

Θερμίδες: 30 kcal

Υδατάνθρακες: 6,97 γρ.

Πρωτεΐνες: 1,83 γρ.

Φυτικές Ίνες: 3 γρ.

Λιπαρά: 0,22 γρ.

Τα πράσινα φασολάκια συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού, αφού όταν καταναλώνονται συχνά βοηθούν στο πεπτικό σύστημα, παρουσιάζουν αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση, συμβάλλουν στην καλή υγεία των οστών, ενώ ταυτόγχρονα μειώνουν το αίσθημα της πείνας, κάτι που τα κάνει μοναδικό «σύμμαχο» στο αδυνάτισμα.

Στο πιάτο της Ιωάννας Τούνη δεν έλειπε και το κοτόπουλο, μία τροφή με χαμηλά λιπαρά και θερμίδες, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, που το καθιστά σημαντικό σύμμαχο για τη διατήρηση του σωματικού βάρους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί επίσης, ότι το κοτόπουλο είναι πλούσιο σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες, ενώ παράλληλα μειώνει το στρες και βελτιώνει τη διάθεση, λειτουργώντας ως φυσικό αντι-καταθλιπτικό.