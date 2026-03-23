Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας

Πρωτοκαθεδρία για τη Σκανδιναβία

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Η Έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας για το 2026 επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά ότι η Ευρώπη, και ιδιαίτερα η Βόρεια Ευρώπη, αποτελεί την πιο «ευτυχισμένη» περιοχή του κόσμου. Τα νέα για την Ελλάδα δεν είναι καλά, αφού η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά στη λίστα. 

Οι σκανδιναβικές χώρες κυριαρχούν σταθερά στις πρώτες θέσεις, με τη Φινλανδία να καταλαμβάνει την κορυφή για ένατη συνεχόμενη χρονιά, ακολουθούμενη από την Ισλανδία και τη Δανία.

Αν εστιάσουμε αποκλειστικά στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι πολλές χώρες της ηπείρου βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Υψηλές θέσεις καταλαμβάνουν η Σουηδία, η Νορβηγία και η Ολλανδία, ενώ στην πρώτη δεκάδα συναντάμε επίσης το Λουξεμβούργο και την Ελβετία. 

Η επιτυχία των ευρωπαϊκών χωρών εξηγείται από συγκεκριμένους παράγοντες. Σύμφωνα με την έκθεση, σημαντικό ρόλο παίζουν η υψηλή ποιότητα ζωής, τα ισχυρά κοινωνικά συστήματα πρόνοιας, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, η χαμηλή διαφθορά και το υψηλό προσδόκιμο ζωής. Επιπλέον, οι κοινωνίες αυτές χαρακτηρίζονται από ισότητα και κοινωνική συνοχή, στοιχεία που συμβάλλουν σημαντικά στην ευημερία των πολιτών.

Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα, όσον αφορά τον δείκτη ευτυχίας 

Ωστόσο, δεν παρουσιάζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες την ίδια εικόνα. Παρά τη γενική κυριαρχία της Ευρώπης, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Βόρειας και Νότιας ή Ανατολικής Ευρώπης. Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης βελτιώνουν σταδιακά τη θέση τους, μειώνοντας το χάσμα, αλλά εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τις σκανδιναβικές.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η εικόνα δεν είναι ιδιαίτερα θετική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χώρα βρίσκεται στην 85η θέση στην Ευρώπη, σημειώνοντας μάλιστα πτώση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Πιο κάτω από τη χώρα μας βρίσκεται μονάχα η Αλβανία. 

