Άγγελος Διονυσίου: Mε τη σύζυγο και την κόρη του στα μπουζούκια

Βραδινή έξοδο στα μπουζούκια απόλαυσε η οικογένεια του Άγγελου Διονυσίου. Ο τραγουδιστής και γιος του αείμνηστου Στράτου Διονυσίου διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο NOX, όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.
Μαζί του ήταν η σύζυγός του Γεωργία και η 19χρονη κόρη τους, Ηλέκτρα.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Άγγελος Διονυσίου πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε, με τη σύζυγο και την κόρη του να τον καμαρώνουν αγκαλιασμένες.
Ο Άγγελος Διονυσίου έχει τρία παιδιά και έχει κάνει τρεις γάμους. «Εγώ έκανα τρεις γάμους. Έτυχε. Έχω τρία παιδιά, έχω γίνει και παππούς και από την κόρη μου και από τον γιο μου. Νιώθω ευτυχισμένος, σαν να έκανα εγώ παιδιά. Της κόρης μου είναι πολύ μωρό ακόμα, αλλά ο εγγονός μου ο Άγγελος είναι στην Κρήτη και μιλάμε στο Face time», είχε πει ο ίδιος στην εκπομπή Happy Day, πριν από περίπου έναν χρόνο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι τρεις τους απολαμβάνουν βραδινή έξοδο οικογενειακώς.
Άγγελος Διουνυσίου: Βραδινή έξοδος με τη σύζυγο και τη 19χρονη κόρη του
Στα μέσα Ιανουαρίου, είχαν πάει στο ίδιο μαγαζί κι είχαν απολαύσει το μουσικό πρόγραμμα του Αντώνη Ρέμου και της Δέσποινας Βανδή.
Ποιοι επώνυμοι ήταν εκεί το ίδιο βράδυ
Εκτός από την οικογένεια του Άγγελου Διονυσίου, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε κι άλλα γνωστά πρόσωπα που διασκέδασαν στο ίδιο μαγαζί εκείνο το βράδυ.
Εκεί ήταν ο Γιώργος Γιαννάς με τη σύζυγό του Ελευθερία Παντελιδάκη, η Νίνα Λοτσάρη, ο Θοδωρής Ζαγοράκης και ο Γιάννης Ξανθόπουλος.