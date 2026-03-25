Γιατί παίζει μεγάλο ρόλο η οσμή στο εσωτερικό του αυτοκινήτου

25.03.26 , 19:05 BMW: Η σημασία που δίνει στην ποιότητα του αέρα στην καμπίνα
25.03.26 , 18:22 Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια
25.03.26 , 18:12 Citroen: Η δέσμευση της για το ABB FIA Formula E World Championship
25.03.26 , 17:56 Τα δύο σενάρια για τον κατώτατο μισθό: Ποια ποσά «κλειδώνουν» για αυξήσεις
25.03.26 , 17:55 Ιράν: «Όχι» στο σχέδιο Τραμπ - Οι 5 όροι που θέτει για το τέλος του πολέμου
25.03.26 , 17:15 Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ
25.03.26 , 16:43 Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές δύο γυναίκες από έκρηξη σε σπίτι
25.03.26 , 16:01 Φωτιά σε δασική έκταση στα Μαυράτα Κεφαλονιάς
25.03.26 , 15:47 Πειραιάς: Αυτός είναι ο Δράκος που συνελήφθη
25.03.26 , 15:33 Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτός είναι ο άνθρωπος που του έδωσε το Ευαγγέλιο
25.03.26 , 15:16 Τούνη: Η εντυπωσιακή ανθοδέσμη από τον σύντροφό της - «Πόσο τυχερή νιώθω»
25.03.26 , 14:41 Το Ιράν υποστηρίζει ότι επιτέθηκε στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln
25.03.26 , 14:12 Κατερίνα Καινούργιου: Αποχώρησε νωρίτερα από την εκπομπή - Τι συνέβη;
25.03.26 , 14:09 Βουλιαγμένη: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλο και φιάλη οξυγόνου
25.03.26 , 13:51 Ο Στραγγαλιστής της Βοστώνης: Απόψε στο Star σε Α' τηλεοπτική προβολή
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
Τσιμτσιλή: Ετοίμασε στην κουζίνα της την αγαπημένη συνταγή των παιδιών της
Αλεξάνδρα Νίκα: Τα matchy matchy sneakers με τον γιο της, Βασίλη
Eurovision 2026: Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό ο Akylas
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με τις κόρες της
Άγγελος Διονυσίου: Mε τη σύζυγο και την κόρη του στα μπουζούκια
Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
Ευσταθία Τσαπαρέλη: O παππούς- μέντορας, το μπιλιάρδο & η μητρότητα στα 25
Κατερίνα Καινούργιου: Αποχώρησε νωρίτερα από την εκπομπή - Τι συνέβη;
VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
Πρώτη Δημοσίευση: 25.03.26, 09:05
BMW i3: Η σημασία που δίνει στην ποιότητα του αέρα στην καμπίνα
Η ποιότητα του αέρα στην καμπίνα επιβατών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την υγεία και την ευεξία. Οι εκπομπές από τα υλικά, καθώς και παράμετροι όπως η θερμοκρασία και η υγρασία, επηρεάζουν άμεσα τους επιβάτες. Κατά την επιλογή των υλικών για το εσωτερικό, το BMW Group δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή εκπομπών που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς.

Για περισσότερα από 25 χρόνια, η εταιρεία εφαρμόζει δικές της μεθόδους δοκιμών για τη μέτρηση και αξιολόγηση εκπομπών και οσμών στην καμπίνα, ενώ τα αποτελέσματα τοξικολογικών, υγειονομικών και αισθητηριακών μελετών ενσωματώνονται συνεχώς στα εσωτερικά πρότυπα, τα οποία το BMW Group μοιράζεται ενεργά σε διεθνείς οργανισμούς και φορείς τυποποίησης.Στόχος είναι η καμπίνα να αναδύει ένα άρωμα αυθεντικό, διακριτικό και πολυτελές, ενισχύοντας την υπόσχεση υψηλής ποιότητας της μάρκας, με την σκόπιμη αποφυγή τεχνητών αρωμάτων.

Το BMW Group δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην οσμή που αναδύεται από το εσωτερικό του οχήματος, καθώς αυτή επηρεάζει σημαντικά την υγεία και την ευεξία των επιβατών. Οι οσμές δρουν άμεσα στο μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου, προκαλώντας συναισθήματα και αναμνήσεις, ενώ συμβάλλουν στην υποκειμενική αίσθηση ασφάλειας. Ένα ευχάριστο και διακριτικό άρωμα αποτελεί, επομένως, αναπόσπαστο στοιχείο της εμπειρίας πολυτέλειας και έκφραση των φιλοδοξιών της μάρκας.Το BMW Group αναγνωρίζει πλήρως την ευθύνη του για την υγεία των πελατών του. Η διαχείριση των οσμών στην καμπίνα αποτελεί, επομένως, αναπόσπαστο μέρος της ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του οχήματος.

 

