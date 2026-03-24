Απάτη ΕΦΚΑ: Γιατί δε συνελήφθησαν οι παίκτες ριάλιτι που κατηγορούνται

Χλιδάτη ζωή με πανάκριβα σπίτια, αυτοκίνητα, πολυτελή ρολόγια, μπουζούκια και ταξίδια φαίνεται ότι έκαναν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που «φέσωσαν» το Δημόσιο με πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν τα τελευταία οκτώ χρόνια και είχαν συστήσει 226 επιχειρήσεις νόμιμες και μαϊμού.

Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται πρώην παίκτες ριάλιτι, ο πρώην σύντροφος influencer, καθώς και ένας γνωστός παρουσιαστής που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ. Ο αστυνομικός συντάκτης του Star, Παναγιώτης Μπούσιος έχει το ρεπορτάζ.

Απάτη ΕΦΚΑ: Ποιοι είναι οι παίκτες ριάλιτι που κατηγορούνται

Ένας από τους κατηγορουμένους, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, είναι ένας 39χρονος με τα αρχικά Α.Δ., γνωστό μοντέλο, πρώην παίκτης ριάλιτι, παρουσιαστής και πρώην σύντροφος γνωστής ινφλουένσερ.

Κατηγορούμενος είναι επίσης ακόμη ένας 40χρονος, με τα αρχικά Μ.Γ., πολύ γνωστός στη showbiz, Είναι και αυτός πρώην παίκτης ριάλιτι επιβίωσης, παρουσιαστής, μοντέλο και ιδιοκτήτης κέντρου αισθητικής με έμφαση στο μασάζ.

Και οι δύο είναι κατηγορούμενοι αλλά δεν έχουν συλληφθεί.

Απάτη ΕΦΚΑ: Πρόλαβαν κι έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους πριν τον έλεγχο της αστυνομίας

Δεν έχουν συλληφθεί γιατί είχαν προλάβει να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους πριν να γίνει η επιχείρηση της αστυνομίας. Σε άλλες περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι προσπαθούσαν να ξεφορτωθούν υλικό και πετούσαν τα χαρτιά από το παράθυρο. Κάποιοι από τους συλληφθέντες, μάλιστα, όταν κατάλαβαν με τι ήταν αντιμέτωποι έβαλαν τα κλάματα.

Από χθες έχουν αρχίσει και χτυπάνε τηλέφωνα στην οικονομική αστυνομία και λένε ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση έχουν ποσοστά και σε άλλες επιχειρήσεις επομένως ενδέχεται να ζητηθεί από την ανάκριση να ελεγχθούν και αυτές οι επιχειρήσεις.



