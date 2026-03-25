Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια

Η ομιλία που θα εκφωνούσε η Μελάνια Τραμπ άλλαξε μετά από διάβημα

Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR (25/3/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον διόρθωσε ομιλία της Μελάνια Τραμπ.
  • Η Πρώτη Κυρία ετοιμάζονταν να προσφωνήσει τη σύζυγο του Σκοπιανού πρωθυπουργού ως «Μακεδονία».
  • Ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης ενημερώθηκε και προχώρησε σε διάβημα.
  • Ο Λευκός Οίκος διόρθωσε την ομιλία πριν την εκφώνηση.
  • Η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε τελικά στη χώρα ως «Βόρεια Μακεδονία».

H Ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον διόρθωσε ομιλία της Μελάνια Τραμπ και «πρόλαβε» ένα μεγάλο ατόπημα. 

Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια

Απευθυνόμενη στους προσκεκλημένους της από 45 χώρες, η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών ετοιμαζόταν να προσφωνήσει σε εκδήλωση τη σύζυγο του Σκοπιανού πρωθυπουργού Μίτσκοσκι, με τη φράση «καλώς ορίζουμε τη Μακεδονία».

Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια

Όμως, ο πρέσβης μας, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ενημερώθηκε εγκαίρως, προχώρησε σε διάβημα και έτσι ο Λευκός Οίκος διόρθωσε τη λανθασμένη ομιλία προτού την εκφωνήσει η Μελάνια Τραμπ.

Έτσι, η  Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αναφέρθηκε στη γειτονική χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, λέγοντας «χαιρετίζω τη Βόρεια Μακεδονία». 

Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια

