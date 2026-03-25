Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια

H Ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον διόρθωσε ομιλία της Μελάνια Τραμπ και «πρόλαβε» ένα μεγάλο ατόπημα.

Απευθυνόμενη στους προσκεκλημένους της από 45 χώρες, η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών ετοιμαζόταν να προσφωνήσει σε εκδήλωση τη σύζυγο του Σκοπιανού πρωθυπουργού Μίτσκοσκι, με τη φράση «καλώς ορίζουμε τη Μακεδονία».

Όμως, ο πρέσβης μας, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ενημερώθηκε εγκαίρως, προχώρησε σε διάβημα και έτσι ο Λευκός Οίκος διόρθωσε τη λανθασμένη ομιλία προτού την εκφωνήσει η Μελάνια Τραμπ.

Έτσι, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αναφέρθηκε στη γειτονική χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, λέγοντας «χαιρετίζω τη Βόρεια Μακεδονία».