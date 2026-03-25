Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτός είναι ο άνθρωπος που του έδωσε το Ευαγγέλιο

Τι αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες της Κατερίνας Ρίστα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον άνθρωπο που του έδωσε το Ευαγγέλιο από το οποίο ξεκίνησε και η έρευνα σε βάρος του, φέρεται αν έδωσε στις δικαστικές αρχές ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, χθες στην απολογία του. 

Τσαγκαράκης: Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του & γιατί αφέθηκε ελεύθερος

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Κατερίνας Ρίστα, πρόκειται για γνωστό Ελληνοβρετανό επιχειρηματία με τον όνομα Πολ, ο οποίος δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι αρχές επιχείρησαν να τον εντοπίσουν, αλλά έως τώρα δεν τα έχουν καταφέρει.

Τσαγκαράκης πλαστά 1

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ο κ. Τσαγκαράκης, ο άνθρωπος αυτός του έδωσε το Ευαγγέλιο και ακόμα τέσσερις πίνακες ζωγραφικής. Μάλιστα για τους δύο από αυτούς, φέρεται να του είπε ότι είναι αρχαίοι, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές, αφού ο ζωγράφος αποκαλύφθηκε ότι είναι εν ζωή. 

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ελληνικό FBI μέσα σε λιγότερο από έναμήνα έλαβε τρεις καταγγελίες για τον γνωστό γκαλερίστα. Την πρώτη στις 24 Φεβρουαρίου από την οποία ξεκίνησαν όλα, τη δεύτερη στις 6 Μαρτίου και την τρίτη στις 19 Μαρτίου. 

Ο ίδιος ο Γιώργος Τσαγκαράκης φέρεται να υποστήριξε πως είναι 35 χρόνια γκαλερίστας και πως δεν έχει καμία σχέση με πλαστά. Επίσης φέρεται να είπε πως δεν έχει διαπράξει καμία απάτη και ότι δεν έχει καμία δίωξη ή καταδίκη σε βάρος του. 

Τσαγκαράκης πλαστά 2

Τσαγκαράκης: «Είμαι αθώος» - Απολογείται στον ανακριτή

Ο γνωστός γκαλερίστας μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, παρουσίας κάθε πρώτη του μηνός στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολής εγγύησης 50.000 και απαγόρευσης οποιασδήποτε ενασχόλησης που αφορά αρχαιότητες. 

Ωστόσο η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, καθώς τις τελευταίες ώρες έγιναν πολλά τηλεφωνήματα στην Αστυνομία, τουλάχιστον από 17 ιδιώτες, για έργα τέχνης που έχουν αγοράσει από τον γνωστό γκαλερίστα και θέλουν να διαπιστώσουν τη γνησιότητά τους.

Τσαγκαράκης: «Δεν έχει πουλήσει πλαστούς πίνακες»

Από τους 321 πίνακες που κατασχέθηκαν, μόνο οι επτά ήταν γνήσιοι. Παράλληλα, είναι πολύ πιθανό να ανοίξει και κύκλος καταθέσεων για τα κοσμήματα που διακινούσε ο γνωστός γκαλερίστας.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
 |
ΠΛΑΣΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
 |
ΑΠΑΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top