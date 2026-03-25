Φωτιά σε δασική έκταση στα Μαυράτα Κεφαλονιάς

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης 25/3 λόγω φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Μαυράτα στην Κεφαλονιά.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και εθελοντές.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρεί από αέρος ένα αεροσκάφος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Μαυράτα #Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης #ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 Α/Φ και εθελοντές.