Citroen: Η δέσμευση της για το ABB FIA Formula E World Championship

25.03.26 , 19:27 Χάρις Αλεξίου: «Πήγα σε Γάλλο γιατρό και μου είπε ότι είναι ψυχολογικό»
25.03.26 , 19:05 BMW: Η σημασία που δίνει στην ποιότητα του αέρα στην καμπίνα
25.03.26 , 18:22 Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια
25.03.26 , 18:12 Citroen: Η δέσμευση της για το ABB FIA Formula E World Championship
25.03.26 , 17:56 Τα δύο σενάρια για τον κατώτατο μισθό: Ποια ποσά «κλειδώνουν» για αυξήσεις
25.03.26 , 17:55 Ιράν: «Όχι» στο σχέδιο Τραμπ - Οι 5 όροι που θέτει για το τέλος του πολέμου
25.03.26 , 17:15 Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ
25.03.26 , 16:43 Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές δύο γυναίκες από έκρηξη σε σπίτι
25.03.26 , 16:01 Φωτιά σε δασική έκταση στα Μαυράτα Κεφαλονιάς
25.03.26 , 15:47 Πειραιάς: Αυτός είναι ο Δράκος που συνελήφθη
25.03.26 , 15:33 Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτός είναι ο άνθρωπος που του έδωσε το Ευαγγέλιο
25.03.26 , 15:16 Τούνη: Η εντυπωσιακή ανθοδέσμη από τον σύντροφό της - «Πόσο τυχερή νιώθω»
25.03.26 , 14:41 Το Ιράν υποστηρίζει ότι επιτέθηκε στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln
25.03.26 , 14:12 Κατερίνα Καινούργιου: Αποχώρησε νωρίτερα από την εκπομπή - Τι συνέβη;
25.03.26 , 14:09 Βουλιαγμένη: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλο και φιάλη οξυγόνου
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
Αλεξάνδρα Νίκα: Τα matchy matchy sneakers με τον γιο της, Βασίλη
Τσιμτσιλή: Ετοίμασε στην κουζίνα της την αγαπημένη συνταγή των παιδιών της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με τις κόρες της
Eurovision 2026: Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό ο Akylas
Άγγελος Διονυσίου: Mε τη σύζυγο και την κόρη του στα μπουζούκια
Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
Ευσταθία Τσαπαρέλη: O παππούς- μέντορας, το μπιλιάρδο & η μητρότητα στα 25
Κατερίνα Καινούργιου: Αποχώρησε νωρίτερα από την εκπομπή - Τι συνέβη;
Πρώτη Δημοσίευση: 25.03.26, 12:12
Citroen: Η δέσμευση της για το ABB FIA Formula E World Championship
Η Citroën επιβεβαίωσε την δέσμευσή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E, καθώς η σειρά προετοιμάζεται να μπει στην εποχή GEN4. Μια νέα εποχή που θα σηματοδοτήσει μια καμπή στην ιστορία της Formula E. Η ανακοίνωση έγινε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Xavier Chardon το Σάββατο 20 Μαρτίου στη Μαδρίτη, ενόψει του 6ου Γύρου του Πρωταθλήματος.

Στα βασικά σημεία περιλαμβάνονταν:

• Ένα αυτοκίνητο επίδειξης της Citroën Racing σε έκθεση στο Circuito del Jarama για την προώθηση του Madrid E-Prix.

• Μια επίδειξη που πραγματοποιήθηκε στην Calle del Doctor Esquerdo, έναν από τους κεντρικούς δρόμους της Μαδρίτης, με την Tatiana Calderón στο τιμόνι, προσελκύοντας περισσότερους από 8.600 θεατές και πάνω από 300.000 προβολές στη ζωντανή μετάδοση του αθλητικού ομίλου Marca.

Citroen: Η δέσμευση της για το ABB FIA Formula E World Championship

• Μια αποκλειστική εκδήλωση σε μία από τις παλαιότερες αντιπροσωπείες της Citroën στην Ισπανία, στην οποία παρευρέθηκαν οι οδηγοί της Citroën Racing, Jean-Éric Vergne και Nick Cassidy.

• Η παρουσία περισσότερων από 50 προσκεκλημένων διεθνών δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του αγώνα, ενισχύοντας την παγκόσμια εμπλοκή των μέσων ενημέρωσης.

• Μια ισχυρή παρουσία της Citroën στο «Χωριό των Οπαδών» με το αυτοκίνητο επίδειξης της Formula E, παράλληλα με μια πλήρως επώνυμη Citroën Race Suite που φιλοξενούσε συνεργάτες, μέσα ενημέρωσης και καλεσμένους καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

• Μια ειδική κερκίδα της Citroën που καλωσορίζει 700 προσκεκλημένους καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων, συναδέλφων εργοστασίων, οπαδών και ομάδων Citroën.

Citroen: Η δέσμευση της για το ABB FIA Formula E World Championship
Καθώς η Formula E κινείται προς την εποχή GEN4, η Citroën θα συνεχίσει να βασίζεται στην τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει μέσω των αγωνιστικών της δραστηριοτήτων για να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της τόσο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο και στην ηλεκτροκίνηση.

