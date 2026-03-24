Αλεξάνδρα Νίκα: Τα matchy matchy sneakers με τον γιο της, Βασίλη

Από την ημέρα που απέκτησε τον γιο της, η Αλεξάνδρα Νίκα βιώνει μοναδικές στιγμές ευτυχίας και δεν σταματά να δημοσιεύει στιγμιότυπα από τις στιγμές τους με τον Βασιλάκη.

Η ευτυχισμένη κι όμορφη μανούλα, που σε λίγους μήνες θα κρατάει στην αγκαλιά της το δεύτερο καρπό του έρωτά τους με το γνωστό τραγουδιστή, δημοσίευσε στο Instagram ένα στιγμιότυπο με το αγοράκι της να παίζει στον κήπο του σπιτιού τους.

Λίγη ώρα μετά, πόσταρε μία ακόμα φωτογραφία όπου φοράει ίδια παπούτσια με τον μικρούλη, τον... κολλητό της όπως τον αποκαλεί. Την ίδια στιγμή δήλωσε ότι τους λείπει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Περιμένοντας το δεύτερο παιδί τους

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού είχε κάνει γνωστή τη δεύτερη εγκυμοσύνη της τον περασμένο Φεβρουάριο με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 Φεβρουαρίου. Τότε η Αλεξάνδρα Νίκα πόσταρε μια φωτογραφία με το γιο της Βασίλη και δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά. Να σημειωθεί ότι, όπως έχει αποκαλυφθεί, το λαμπερό ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι.