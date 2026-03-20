Τα sneakers της Αλεξάνδρας Νίκα τραβούν όλα τα βλέμματα – Δες γιατί

Το leopard print επανέρχεται δυναμικά στη μόδα, διατηρώντας τον χαρακτήρα του ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ευέλικτα μοτίβα. Η Αλεξάνδρα Νίκα προτείνει έναν σύγχρονο τρόπο να το υιοθετήσουμε, μέσα από ένα outfit που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα.

Στη συγκεκριμένη εμφάνιση, επιλέγει ένα oversized καφέ πουλόβερ, το οποίο δίνει μια χαλαρή και cozy αίσθηση στο σύνολο, ενώ ταυτόχρονα κινείται σε γήινους τόνους που αποπνέουν ζεστασιά.

Το συνδυάζει με μια σατέν φούστα σε αντίστοιχη χρωματική παλέτα, προσθέτοντας μια πιο θηλυκή και εκλεπτυσμένη διάσταση στο look. Η αντίθεση ανάμεσα στο “βαρύ” πλεκτό και τη ρευστή υφή της φούστας δημιουργεί ένα ενδιαφέρον στιλιστικό παιχνίδι.

Το στοιχείο που κλέβει την παράσταση είναι, φυσικά, τα leopard sneakers.

Δίνουν ένταση στο outfit και λειτουργούν ως το βασικό focal point, αποδεικνύοντας πως ένα statement κομμάτι αρκεί για να μεταμορφώσει ακόμα και το πιο απλό σύνολο. Παράλληλα, προσθέτουν μια ανεπιτήδευτη street style διάθεση που κάνει το look πιο σύγχρονο και ευκολοφόρετο.

Μέσα από αυτή την εμφάνιση, η Αλεξάνδρα Νίκα δείχνει πώς το leopard μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινότητα χωρίς υπερβολές, διατηρώντας την κομψότητα αλλά και δίνοντας χαρακτήρα στο στιλ.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, που διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο καθώς είναι έγκυος, εντυπωσιάζει με το κομψό leopard look της, ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς για δεύτερη φορά.