Τα sneakers της Αλεξάνδρας Νίκα τραβούν όλα τα βλέμματα – Δες γιατί

Το outfit που θα αντιγράψεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.03.26 , 11:04 Μέση Ανατολή: Πύραυλος έπεσε δίπλα σε ρεπόρτερ την ώρα που ήταν live
20.03.26 , 10:51 Linda Lampenius: Το «όχι» σε ανήθικη πρόταση του Τραμπ και η Eurovision
20.03.26 , 10:48 Μέση Ανατολή: Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης
20.03.26 , 10:29 Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας: Εργαστείτε από το σπίτι, μειώστε ταχύτητες
20.03.26 , 10:22 Κατερίνα Θεοδωροπούλου: «Καίγεται» το τηλεοπτικό τοπίο
20.03.26 , 10:15 Γιώργος Πρίντεζης: Νέος Βrand Αmbassador της Zeekr στην Ελλάδα
20.03.26 , 09:53 Επιλέξτε τα καλύτερα πουκαμισα ανδρικα για τις επίσημες εξόδους σας
20.03.26 , 09:48 Γεράσιμος Γεννατάς: «Τι δεν κάνω καλά; Μήπως δεν είμαι καλός;»
20.03.26 , 09:32 Έγκυος η Ελεάνα Παπαϊωάννου - Η αποκάλυψη στο instagram από την κόρη της
20.03.26 , 09:21 Συνατσάκη - Στρατής:Οικογενειακή περιπέτεια υγείας με την κόρη τους, Ολίβια
20.03.26 , 09:03 Καλώς ήρθες Άνοιξη! Τι είναι η Εαρινή Ισημερία
20.03.26 , 08:55 Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της: «Μόλις ακούω τη φωνή του, γειώνομαι»
20.03.26 , 08:54 O Γιώργος Μπαρτζώκας «τα έψαλε» στους παίκτες για τα λάθη
20.03.26 , 08:19 Δύσκολες ώρες για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν ξέρω αν θα ξημερώσω»
20.03.26 , 08:11 Μητσοτάκης για τιμές ενέργειας: Παράθυρο για μεγαλύτερη ευελιξία
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Ο Γλάρος του Τσέχωφ: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
Δύσκολες ώρες για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν ξέρω αν θα ξημερώσω»
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Λάππου
Η συγκίνηση της Μαριάννας Γεωργαντή στον αέρα του ΟΡΕΝ
Μεσσαροπούλου: «Ο Ant1 θέλει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές στις 10:00»
Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το leopard print επανέρχεται στη μόδα, προτείνοντας έναν σύγχρονο τρόπο υιοθέτησής του.
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα συνδυάζει oversized καφέ πουλόβερ με σατέν φούστα σε γήινους τόνους.
  • Τα leopard sneakers είναι το βασικό στοιχείο της εμφάνισης, προσθέτοντας ένταση και street style διάθεση.
  • Η εμφάνιση ισορροπεί ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα, αποδεικνύοντας ότι το leopard μπορεί να είναι καθημερινό.
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα είναι έγκυος και εντυπωσιάζει με το στιλ της, ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός περιμένει το δεύτερο παιδί του.

Το leopard print επανέρχεται δυναμικά στη μόδα, διατηρώντας τον χαρακτήρα του ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ευέλικτα μοτίβα. Η Αλεξάνδρα Νίκα προτείνει έναν σύγχρονο τρόπο να το υιοθετήσουμε, μέσα από ένα outfit που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα.

Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία από το γυμναστήριο με φουσκωμένη κοιλίτσα

Στη συγκεκριμένη εμφάνιση, επιλέγει ένα oversized καφέ πουλόβερ, το οποίο δίνει μια χαλαρή και cozy αίσθηση στο σύνολο, ενώ ταυτόχρονα κινείται σε γήινους τόνους που αποπνέουν ζεστασιά.

Το συνδυάζει με μια σατέν φούστα σε αντίστοιχη χρωματική παλέτα, προσθέτοντας μια πιο θηλυκή και εκλεπτυσμένη διάσταση στο look. Η αντίθεση ανάμεσα στο “βαρύ” πλεκτό και τη ρευστή υφή της φούστας δημιουργεί ένα ενδιαφέρον στιλιστικό παιχνίδι.

Αλεξάνδρα Νίκα – Κωνσταντίνος Αργυρός: Με τον γιο τους στο Σικάγο!

Leopard sneakers: Το outfit της Αλεξάνδρα Νίκα που θα αντιγράψεις

Το στοιχείο που κλέβει την παράσταση είναι, φυσικά, τα leopard sneakers.

Δίνουν ένταση στο outfit και λειτουργούν ως το βασικό focal point, αποδεικνύοντας πως ένα statement κομμάτι αρκεί για να μεταμορφώσει ακόμα και το πιο απλό σύνολο. Παράλληλα, προσθέτουν μια ανεπιτήδευτη street style διάθεση που κάνει το look πιο σύγχρονο και ευκολοφόρετο.

Μέσα από αυτή την εμφάνιση, η Αλεξάνδρα Νίκα δείχνει πώς το leopard μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινότητα χωρίς υπερβολές, διατηρώντας την κομψότητα αλλά και δίνοντας χαρακτήρα στο στιλ.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, που διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο καθώς είναι έγκυος, εντυπωσιάζει με το κομψό leopard look της, ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς για δεύτερη φορά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
 |
FASHION TRENDS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top