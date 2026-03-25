Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές δύο γυναίκες από έκρηξη σε διαμέρισμα

Τραγωδία στον Βόλο το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3) με δύο γυναίκες νεκρές από έκρηξη μέσα σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
Βιολάντα: Λάθος η εγκατάσταση του σωλήνα προπανίου - Το πόρισμα του ΕΜΠ
Η τραγωδία σημειώθηκε στις 16:00 όταν μια δυνατή έκρηξη αναστάτωσε τη γειτονιά, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thenewspaper.gr, οι δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών.
Παράλληλα, ένα ακόμη άτομο μικρότερης ηλικίας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου, πιθανόν από σόμπα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
