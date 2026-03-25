Πειραιάς: Αυτός είναι ο Δράκος που συνελήφθη

Στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Δράκου του Πειραιά προχώρησε η αστυνομία, μετά από εισαγγελική διάταξη.

Πρόκειται για τον 36χρονο Γιουσέφ Λαφάτι από την Αίγυπτο, ο οποίος είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των γυναικών.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφος του Star, Μάνο Σωτηρόπουλο, μέσα σε οκτώ μήνες πραγματοποίησε τουλάχιστον έξι επιθέσεις και μία απόπειρα βιασμού σε βάρος γυναικών κυρίως κοντά σε σταθμούς του μετρό, σε Πειραιά και Κορυδαλλό.

Ο 36χρονος καταδίωκε τα υποψήφια θύματά του, κυρίως νεαρές γυναίκες αλλά και ένα ανήλικο κορίτσι. Η αστυνομία τον εντόπισε στις 16 Μαρτίου στα Καμίνια. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, εκείνος αντιστάθηκε σθεναρά, ωστόσο κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Όπως διαπιστώθηκε βρισκόταν παράνομα στη χώρα και προφυλακίστηκε. Η αστυνομία εξετάζει αν ο συγκεκριμένος άνδρας συνδέεται με επιθέσεις που έγιναν σε βάρος γυναικών σε Άλιμο και Νέα Σμύρνη.

