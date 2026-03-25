25η Μαρτίου: Με περηφάνια υψώθηκε η ελληνική σημαία στην Ακρόπολη

Με 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ξεκίνησε ο εορτασμός των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου στην Αθήνα και λίγη ώρα αργότερα έγινε η έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός πραγματοποιήθηκε στις 6:21 το πρωί από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, ενώ ακολούθησαν ακόμη 20, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο, τιμώντας την ιστορική ημέρα.

Στις 08:00, άγημα των Ευζώνων ανέβηκε στον Ιερό Λόφο της Ακρόπολης, όπου έγινε η έπαρση της ελληνικής σημαίας και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό στις 10:00 θα τελεστεί δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου Β΄.

Στις 11:00 θα ακολουθήσει η καθιερωμένη παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στη σημερινή παρέλαση στο Σύνταγμα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά ομοιώματα των πυραύλων Aster-30, των φρεγατών «Belharra», καθώς και των νέων τορπιλών των ελληνικών υποβρυχίων.

«Η μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι απαραίτητη» τόνισε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει ως αμέτοχη οντότητα. Εάν δεν πράξει, δεν θα υπάρξει. Με Ένοπλες Δυνάμεις που μεταρρυθμίζονται ριζικά».

Πέντε λεπτά πριν από την παρέλαση, στις 10:55, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

