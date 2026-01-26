Γρίπη: Μέσα σε λίγες ώρες «ψήθηκε» στον πυρετό η 6χρονη

Για πέμπτη μέρα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική του Παίδων «Αγία Σοφία» η εξάχρονη που διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα μετά από επιπλοκές της γρίπης.

Η γιαγιά της 6χρονης περιέγραψε στο Star και τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» πώς μέσα σε λίγες ώρες η εγγονή της έφθασε να έχει 40 πυρετό:

«Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, το παιδάκι ήταν μια χαρά, είχε πάει κανονικά στο σχολείο. Ήταν ναζιάρικο, χαμογελαστό, με ενέργεια. Τα ξημερώματα της Πέμπτης είχε ένα 37,6 και η μητέρα του το κράτησε το σπίτι, δεν το πήγε στο σχολείο. Το μεσημέρι της Πέμπτης, η εγγονή μου έπαιζε με σχοινάκι, και το βράδυ που τους πήρα τηλέφωνο, έτρωγε γιαούρτι. Πήγανε για ύπνο και σηκώθηκε το παιδί από μόνο του και είπε "μαμά θέλω να με πας στο νοσοκομείο γιατί πονάει η κοιλίτσα μου"». Μόνο του δηλαδή το παιδί αντιλήφθηκε τη βαρύτητα της κατάστασης.

Το παιδί συνεχιζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένο με τους γιατρούς να λένε ότι η κατάσταση παραμένει σταθερή. «Οι γιατροί έχουν πέσει όλοι πάνω από το παιδί μας, το προσέχουν. Κάνουμε την προσευχή μας για την Αντιγόνη-Δέσποινα και για όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι καλά» είπε συγκινημένη η γιαγιά του παιδιού.

Γρίπη: «Xρειάζεται τεράστια προσοχή το πρώτο εικοσιτετράωρο»

Συμβουλές σχετικά με τη γρίπη έδωσε μέσα από την εκπομπή, ο παθολόγος κ. Σωτήρης Αδαμίδης. «Στη γρίπη χρειάζεται τεράστια προσοχή το πρώτο εικοσιτετράωρο. Τα συμπτώματα είναι προειδοποιητικά. Υψηλός πυρετός, ρίγη, φαρυγγαλγία, αλλά κυρίως αν έχουμε αναπνευστική δυσχέρεια και φυσικά αν προκύψουν και σπασμοί, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πάμε στο νοσοκομείο», είπε ο κ. Αδαμίδης.

«Το τεστ που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ταυτοποιεί αν είναι γρίπη ή αν είναι κάτι άλλο. Οι επιπλοκές είναι τόσο δυνατές που θα πρέπει να δράσουμε στο πρώτο εικοσιτετράωρο. Εκείνο το οποίο αντιμετωπίζουμε τώρα είναι ένα καινούργιο στέλεχος του ιού της γρίπης, το Κ, το οποίο έχει έρθει από την Ευρώπη και το οποίο έχει ραγδαία εξάπλωση. Η κάλυψή μας μέσα από το παρόν εμβόλιο δεν είναι ισχυρή, όμως το εμβόλιο πρέπει να γίνεται γιατί μας καλύπτει από τις σοβαρές νοσηλείες και από τις επιπλοκές σε πολύ υψηλό ποσοστό. Ειδικά στην Ευρώπη, αλλά όπως φαίνεται και στη χώρα μας, το 70% των σοβαρών εισαγωγών μπορεί να προληφθεί απ' το εμβόλιο ακόμα και τώρα», ανέφερε ο κ. Αδαμίδης.