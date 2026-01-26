ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας για δύο κατηγορουμένους στην Κρήτη

Ακίνητα και «ξέπλυμα» χιλιάδων ευρώ σε στοιχηματικές από λογιστή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.01.26 , 15:52 MasterChef: «Αυτοί που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες... έξω»
26.01.26 , 15:37 Πατροκτόνος Γλυφάδα: Tι Αποκάλυψε Συγγενής Για Τον Δράστη
26.01.26 , 15:23 Εξαφάνιση Κρήτη: Θέλουμε Να Βρεθεί Είτε Ζωντανός Είτε Νεκρός
26.01.26 , 15:16 Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την εντατική - Αισιόδοξη εξέλιξη για την υγεία της!
26.01.26 , 15:13 Μαζωνάκης: Ο Stef Καλείται Να Δώσει Γραπτές Εξηγήσεις
26.01.26 , 15:03 Σέρρες: Τον εγκλεισμό της σε ψυχιατρείο, ζητά ο σύζυγος της καθηγήτριας
26.01.26 , 14:55 Οι εγγραφές για τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026» ξεκίνησαν!
26.01.26 , 14:46 Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά»
26.01.26 , 14:46 Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
26.01.26 , 14:04 Cash or Trash: Για πρώτη φορά κόσμημα με την υπογραφή των Tiffany's!
26.01.26 , 13:43 Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
26.01.26 , 13:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας για δύο κατηγορουμένους στην Κρήτη
26.01.26 , 13:26 Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
26.01.26 , 13:13 Οι Ιάπωνες αποχαιρέτησαν τα τελευταία δίδυμα πάντα της χώρας
26.01.26 , 13:11 Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά»
Eύη Βατίδου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Φωτιά «Βιολάντα»: Τα πιθανά αίτια της έκρηξης με τις νεκρές εργαζόμενες
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Σέρρες: Τον εγκλεισμό της σε ψυχιατρείο, ζητά ο σύζυγος της καθηγήτριας
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση Περιουσίας Δύο Κατηγορουμένους Στην Κρήτη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ανακάλυψε νέα ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, που συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε αυτές τις υποθέσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τραπεζικοί λογαριασμοί «φαντάσματα» και επιδοτήσεις σε νεκρό!

Ειδικότερα, ο έλεγχος της Αρχής εντόπισε δεκάδες χιλιάδες ευρώ που επενδύθηκαν σε ανέγερση κατοικιών, σε στοιχηματικές εταιρείες που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση, σε αγορές εκτάσεων αγρού, αλλά και μία τραπεζική θυρίδα με συχνές επισκέψεις του κατόχου της.

Ήδη, με διάταξη του κ. Βουρλίωτη, δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών προσώπων τους, που φέρονται ως συνεργοί. Σύμφωνα με τη διάταξη του κ. Βουρλιώτη απαγορεύεται η μεταβίβαση των ύποπτων αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκα, καθώς και το άνοιγμα ή έστω η επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα.

Ακόμη, το πόρισμα Βουρλιώτη διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία και να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας που ήδη έχει οδηγήσει τους δύο φερόμενους ως πρωταγωνιστές, έναν γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και έναν λογιστή, μετά τις πρόσφατες απολογίες τους, στη φυλακή.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακίνητα και «ξέπλυμα» χιλιάδων ευρώ σε στοιχηματικές από λογιστή

Σύμφωνα με την Αρχή, οι εμπλεκόμενοι ανάλωσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους και με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση.

Ακόμη, ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους, συγκεκριμένα ο λογιστής, φέρεται να τοποθέτησε περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό, επιχειρώντας να ξεπλύνει και με αυτήν την μέθοδο μαύρο χρήμα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων διαπιστώθηκε από 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρω με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις.

Αυτά τα χρηματικά ποσά που αναλήφθηκαν μετά την πίστωσή τους, είναι κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.

Την ίδια στιγμή, ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται να είχε, με συγγενικά του πρόσωπα, εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων για τα οποία με βάση τα ευρήματα της Αρχής προέκυψαν επαρκή στοιχεία ότι ανεγέρθησαν και διαμορφώθηκαν με κεφαλαία τα οποία αποτελούν μέρος εγκληματικού προϊόντος.

Επίσης, από τον έλεγχο προέκυψε ότι το δηλωθέν έτος κατασκευής των ακινήτων, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, είναι το έτος 2023. Ωστόσο, με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα. Ακόμη, προέκυψε ότι ποσό 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19/12/2025 εν μέσω αποκαλύψεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάντως, ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν και από την ανεύρεση μίας τραπεζικής θυρίδας που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο κατηγορούμενου, στην οποία παρατηρήθηκε συχνή επισκεψιμότητα. Συγκεκριμένα, από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025 η μισθώτρια την είχε επισκεφθεί συνολικά δώδεκα φορές, γεγονός που δημιουργεί υπόνοιες ότι εκεί έχει τοποθετηθεί μέρος του εγκληματικού προϊόντος.

Εντοπίστηκε, δε, ακόμη ένας τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή, στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, πόσο που θεωρείται επιλήψιμο κατά την Αρχή, καθώς δεν συνάδει με τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης παροχής λογιστικών υπηρεσιών του κατηγορούμενου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
 |
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 |
ΚΡΗΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top