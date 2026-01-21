Μαφία καυσίμων: Δεσμίδες με ευρώ, όπλα και ναρκωτικά

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 13 συλληφθέντες της μαφίας των καυσίμων, που πείραζαν τις αντλίες και εξαπατούσαν τους πολίτες. Εν τω μεταξύ, η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα ντοκουμέντα από την έρευνα.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, έκαναν «χρυσές δουλειές» εις βάρος όλων των καταναλωτών που πλήρωναν για βενζίνη και έπαιρναν… αέρα.

Οι έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας σε εγκαταστάσεις της μαφίας των καυσίμων

Τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας εντόπισαν 250.000 ευρώ, πολυτελή οχήματα, κινητά, μέχρι και ναρκωτικά σε γραφεία, σπίτια και πρατήρια της εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε, με παράνομο λογισμικό, τον κόσμο. Η ζημιά ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ σε 5 χρόνια.

Τι έκαναν οι «χάκερς της βενζίνης»; Είχαν το παράνομο λογισμικό στους υπολογιστές των πρατηρίων, με ειδικές δικλείδες ασφαλείας για να μην εντοπίζονται από τις ελεγκτικές αρχές, και πείραζαν όπως ήθελαν την αντλία.

Αντί για καύσιμα... αέρας στα αυτοκίνητα με το λογισμικό των «χάκερς της βενζίνης»

Σήμερα οι 13 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ο 45χρονος φερόμενος αρχηγός με τα αρχικά Δ.Κ. (νιόπαντρος που περιμένει παιδί αλλά όταν τον συνέλαβαν έφερε όπλο) οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις με τις βασικότερες να αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ και «ξέπλυμα». Αναζητούνται ακόμη 5 άτομα.

