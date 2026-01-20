Καύσιμα: Το λογισμικό που έβαζαν στις αντλίες και έκλεβαν τους οδηγούς

Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες οδηγών που έπεσαν θύματα της μαφίας των καυσίμων, την οποία εξάρθρωσαν οι Αρχές. Καταναλωτές περιέγραψαν στο Star πώς πλήρωναν κανονικά στην αντλία, όμως στην πράξη έπαιρναν έως και 20% λιγότερο καύσιμο, χωρίς να το αντιληφθούν εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα με την έρευνα, στα πρατήρια είχε εγκατασταθεί παράνομο και εξελιγμένο λογισμικό που αλλοίωνε τις μετρήσεις των αντλιών. Η απόδειξη εμφάνιζε κανονικά τα λίτρα και την τιμή, όμως η πραγματική ποσότητα που κατέληγε στο ρεζερβουάρ ήταν σημαντικά μειωμένη.

Οι οδηγοί άρχισαν να καταλαβαίνουν την απάτη όχι στην αντλία, αλλά λίγα χιλιόμετρα αργότερα, όταν έβλεπαν τον δείκτη καυσίμου να πέφτει απότομα ή το όχημα να παρουσιάζει προβλήματα. «Έβαλα 20 ευρώ και ο δείκτης δεν κουνήθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας οδηγός, ενώ άλλος είπε πως πλήρωσε έως και 60 λίτρα σε ρεζερβουάρ 55 λίτρων, παρότι υπήρχε ήδη καύσιμο μέσα.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, πραγματοποίησε πάνω από 30 εφόδους σε πέντε περιφέρειες της χώρας. Συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα, ανάμεσά τους και ένας 45χρονος επιχειρηματίας, που φέρεται ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος και φέρεται να ελέγχει τουλάχιστον 25 πρατήρια καυσίμων.

Μετά τις συλλήψεις και τις αποκαλύψεις για το «πειραγμένο» λογισμικό, χιλιάδες οδηγοί βρίσκουν πλέον απάντηση στο γιατί τα γεμίσματα που πλήρωναν ακριβά δεν κάλυπταν ούτε τις βασικές τους μετακινήσεις. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να καταγγέλλουν ύποπτα περιστατικά.

