Σέρρες: Ξυλοκόπησαν στη φυλακή τον 16χρονο που τραυμάτισε θανάσιμα 17χρονο

Του επιτέθηκαν συγκρατούμενοι 15 έως 18 ετών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.01.26 , 14:46 Δολοφονία Ρόδος: Ψάχνουν 49χρονο Ουκρανό ως βασικό ύποπτο
21.01.26 , 14:45 «Παγώνει» τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
21.01.26 , 14:39 Ένα πρωτότυπο αντικειμένο από την Κίνα έρχεται στο Cash or Trash
21.01.26 , 14:24 Άση Μπήλιου: Ήλιος & Ερμής στον Υδροχόο: Πώς επηρεάζουν τα 12 ζώδια;
21.01.26 , 14:07 Λάκης Γαβαλάς: «Ο Akylas μου έκανε μεγάλη εντύπωση»
21.01.26 , 13:02 Τι συμβαίνει όταν τρώμε κάθε μέρα ελληνικό γιαούρτι; Διατροφολόγοι απαντούν
21.01.26 , 12:59 Skoda Karoq Selection Plus: Η νέα έκδοση με τον πλουσιότερο εξοπλισμό
21.01.26 , 12:53 Άρχισαν τα προβλήματα λόγω κακοκαιρίας: Ανησυχία για το ρέμα Πικροδάφνης
21.01.26 , 12:45 Τζώρτζογλου για Μαριόλα: «Την έβλεπα τη Σοφία ότι δεν ήταν ευτυχισμένη»
21.01.26 , 12:14 MasterChef: Ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Σωτήρη Κοντιζά - Δείτε Sneak Preview
21.01.26 , 12:13 H παρουσίαση του βιβλίου «Χαμένα Κομμάτια» στον Τεχνοχώρο Fabrica
21.01.26 , 11:44 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές στα νότια, κεντρικά και Αιγαίο
21.01.26 , 11:35 Σέρρες: Ξυλοκόπησαν στη φυλακή τον 16χρονο που τραυμάτισε θανάσιμα 17χρονο
21.01.26 , 11:32 Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
21.01.26 , 11:29 Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Άση Μπήλιου: Η Σύνοδος Αφροδίτης-Πλούτωνα φέρνει εντάσεις
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής
Ραγδαίες εξελίξεις στον ΑΝΤ1 - Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (21/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο 16χρονος κρατούμενος στις φυλακές Κασσαβέτειας, που προφυλακίστηκε για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός 17χρονου στις Σέρρες, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Το βράδυ της Δευτέρας 19/1, στη δυτική πτέρυγα 821 των φυλακών, εκδηλώθηκε σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε μια ομάδα νεαρών κρατουμένων, οι οποίοι συγκρούστηκαν και στη συνέχεια στράφηκαν εναντίον του 16χρονου. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, περίπου 11 συγκρατούμενοι ηλικίας 15 έως 18 ετών επιτέθηκαν στον 16χρονο και τον χτύπησαν.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», δεν ισχύει η πληροφορία που δημοσιοποιήθηκε ότι τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο. 

Σέρρες - Μητέρα 17χρονου: «O Άγγελος μαρτύρησε σαν τον Χριστό»

Ο 16χρονος που προφυλακίστηκε

Ο 16χρονος κατηγορούμενος έξω από τα δικαστήρια Σερρών / Eurokinissi 

Παράλληλα, σύμφωνα και πάλι με την εκπομπή, ο εμπρησμός που σημειώθηκε στις φυλακές Κασσαβέτειας δεν σχετίζεται με τον ξυλοδαρμό του 16χρονου, όπως γράφτηκε. Συνέβη σε διαφορετική πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος. 

Ερέτρια: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός του μαθητή από συνομηλίκους του

Έδειραν στη φυλακή τον 16χρονο κατηγορούμενο για τις Σέρρες

Ξυλοκόπησαν τον 16χρονο στη φυλακή / Eurokinissi 

Ο ίδιος ο 16χρονος και άλλοι εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ στη συνέχεια επέστρεψαν στο σωφρονιστικό κατάστημα. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης, με την υπόθεση να σχετίζεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις με εντάσεις και διαμαρτυρίες από άλλους κρατούμενους για τις συνθήκες κράτησης και την παρουσία ανηλίκων στον συγκεκριμένο χώρο.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΕΡΡΕΣ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΦΥΛΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top