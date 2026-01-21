Σέρρες: Ξυλοκόπησαν στη φυλακή τον 16χρονο που τραυμάτισε θανάσιμα 17χρονο

Ο 16χρονος κρατούμενος στις φυλακές Κασσαβέτειας, που προφυλακίστηκε για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός 17χρονου στις Σέρρες, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Το βράδυ της Δευτέρας 19/1, στη δυτική πτέρυγα 821 των φυλακών, εκδηλώθηκε σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε μια ομάδα νεαρών κρατουμένων, οι οποίοι συγκρούστηκαν και στη συνέχεια στράφηκαν εναντίον του 16χρονου. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, περίπου 11 συγκρατούμενοι ηλικίας 15 έως 18 ετών επιτέθηκαν στον 16χρονο και τον χτύπησαν.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», δεν ισχύει η πληροφορία που δημοσιοποιήθηκε ότι τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο.

Ο 16χρονος κατηγορούμενος έξω από τα δικαστήρια Σερρών / Eurokinissi

Παράλληλα, σύμφωνα και πάλι με την εκπομπή, ο εμπρησμός που σημειώθηκε στις φυλακές Κασσαβέτειας δεν σχετίζεται με τον ξυλοδαρμό του 16χρονου, όπως γράφτηκε. Συνέβη σε διαφορετική πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος.

Ξυλοκόπησαν τον 16χρονο στη φυλακή / Eurokinissi

Ο ίδιος ο 16χρονος και άλλοι εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ στη συνέχεια επέστρεψαν στο σωφρονιστικό κατάστημα. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης, με την υπόθεση να σχετίζεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις με εντάσεις και διαμαρτυρίες από άλλους κρατούμενους για τις συνθήκες κράτησης και την παρουσία ανηλίκων στον συγκεκριμένο χώρο.