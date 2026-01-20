Γρίπη: Προειδοποίηση Τζανάκη για διψήφιο αριθμό θανάτων εβδομαδιαίως

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, μιλά για την έξαρση και πορεία της γρίπης / Alpha

Για το ενδεχόμενο οι εισαγωγές στα νοσοκομεία να φτάσουν τις 1.200 σε εβδομαδιαία βάση λόγω της γρίπης, μίλησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν χρειάζεται πανικός.

Ο κ. Τζανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επισήμανε ότι, παρά την αυξημένη κυκλοφορία του ιού της γρίπης, η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει μέχρι στιγμής ελεγχόμενη, κυρίως λόγω της εμβολιαστικής κάλυψης ηλικιωμένων και ευάλωτων ομάδων. Όπως ανέφερε, έχουν χορηγηθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια εμβόλια, γεγονός που λειτουργεί ανασχετικά για το σύστημα υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε ο καθηγητής Πνευμονολογίας, οι εισαγωγές ανέρχονται σήμερα περίπου στις 800 σε εβδομαδιαία βάση, ωστόσο, δεν αποκλείεται να αυξηθούν στις 1.200 την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι «στα Επείγοντα θα έχουν πολλαπλάσιες επισκέψεις. Ενδεχομένως θα πιεστούν οι ΜΕΘ», ανέφερε.

Τζανάκης: «Θα έχουμε διψήφιο αριθμό θανάτων εβδομαδιαίως λόγω γρίπης»

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας προειδοποίησε επίσης ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται διψήφιος αριθμός θανάτων σε εβδομαδιαία βάση.

«Θα έχουμε σίγουρα διψήφιο αριθμό θανάτων λόγω γρίπης εβδομαδιαίως. Ήδη έχουμε περίπου 8, και δεν αποκλείεται να προσεγγίσουμε τους 15, τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα βαριά περιστατικά σε νεότερες ηλικίες αφορούν κυρίως ανεμβολίαστους.

Ο κ. Τζανάκης εξήγησε ότι στην πρωτεύουσα και στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει έντονη έως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου, ενώ στην περιφέρεια το αποκορύφωμα θα εμφανιστεί περίπου δέκα ημέρες αργότερα.

Γρίπη: Πώς να προστατευτούμε - Τι συνιστά ο ΕΟΔΥ

Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.

Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.

Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.