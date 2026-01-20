Βόρειο Σέλας στην Ελλάδα λόγω γεωμαγνητικής καταιγίδας - Σπάνιες εικόνες

Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την Κέρκυρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.01.26 , 12:42 Η απολαυστική συνταγή της ημέρας: Κοτόπουλο με μπάμιες στον φούρνο
20.01.26 , 12:42 Τζούλια Ρόμπερτς: Η ηλικία, ο σύζυγος & το άγνωστο τέλος του Pretty Woman
20.01.26 , 12:35 United Group: Oλοκληρώνει αναχρηματοδότηση ομολόγων ύψους €1,5 δισ.
20.01.26 , 12:18 KGM: Η προστιτή προηγμένη τετρακίνηση είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα
20.01.26 , 11:49 Κακοκαιρία: Επικίνδυνα φαινόμενα σε έξι περιοχές - Τι θα γίνει στην Αττική
20.01.26 , 11:49 Τζώρτζογλου: Στην αρχή τον διέψευσε, αλλά τώρα επιβεβαιώνει τον χωρισμό του
20.01.26 , 11:25 Θεσσαλονίκη: «Βουτιά» θανάτου από μπαλκόνι για 48χρονη
20.01.26 , 11:18 Απεργία ταξί: 48ωρο «χειρόφρενο» στην Αττική σήμερα και αύριο
20.01.26 , 11:13 Γροιλανδία-Δασμοί Τραμπ: Τελευταία διπλωματική προσπάθεια στο Νταβός
20.01.26 , 11:01 Ελλάδα και Ιταλία: 20 χρόνια φτωχότεροι από παλιά σύμφωνα με τη Eurostat
20.01.26 , 11:00 Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
20.01.26 , 10:59 Akylas: «Περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ έχω αναπηρία», λέει ο πατέρας του
20.01.26 , 10:45 Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη
20.01.26 , 10:35 Καρυστιανού για αμβλώσεις: Διαστρεβλώθηκε σκόπιμα η απάντησή μου
20.01.26 , 10:23 Σπείρα ληστών: Ελεύθερο με περιοριστικούς όρους το 33χρονο μοντέλο
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Κακοκαιρία: Επικίνδυνα φαινόμενα σε έξι περιοχές - Τι θα γίνει στην Αττική
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη: «Βουτιά» θανάτου από μπαλκόνι για 48χρονη
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Facebook / Weather News Greece
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο φώτισε τον ελληνικό ουρανό, καθώς το Βόρειο Σέλας έγινε ορατό σε περιοχές της χώρας όπου υπό κανονικές συνθήκες δεν εμφανίζεται. Αιτία ήταν μια εξαιρετικά ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G4, η οποία θεωρείται από τις εντονότερες των τελευταίων δεκαετιών και επηρέασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Οι νυχτερινές ώρες γέμισαν με αποχρώσεις του κόκκινου και του μωβ, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό που προκάλεσε θαυμασμό σε όσους είχαν την τύχη να το παρακολουθήσουν. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συνήθως σε πολύ βόρεια γεωγραφικά πλάτη, κοντά στον Αρκτικό Κύκλο, γεγονός που κάνει την εμφάνισή του στην Ελλάδα εξαιρετικά ασυνήθιστη και σπάνια.

Ροβανιέμι τον χειμώνα: Βόρειο Σέλας, Άγιος Βασίλης και top δραστηριότητες

Σε περιοχές όπως ο Χορτιάτης Θεσσαλονίκης, ο ουρανός μεταμορφώθηκε σε έναν πολύχρωμο καμβά, με κατοίκους να καταγράφουν εντυπωσιακές εικόνες. Αντίστοιχα, και στην Κέρκυρα το φαινόμενο έγινε ορατό λίγο μετά τα μεσάνυχτα, προσφέροντας ένα θέαμα που θύμιζε βόρειες χώρες και πολικές περιοχές, όπως είδαμε στις εικόνες του Weather News Greece. 

Βόρειο Σέλας: Εντυπωσιακό timelapse βίντεο από το διάστημα

Πού οφείλεται η γεωμαγνητική καταιγίδα 

Η γεωμαγνητική καταιγίδα που προκάλεσε το σέλας οφείλεται σε έντονη ηλιακή δραστηριότητα, η οποία επηρεάζει το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όταν τα φορτισμένα σωματίδια συγκρούονται με την ατμόσφαιρα, δημιουργούνται τα χαρακτηριστικά φωτεινά χρώματα στον ουρανό. Το γεγονός αυτό υπενθυμίζει τη δύναμη της φύσης και χαρίζει σπάνιες εικόνες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ
 |
ΓΕΩΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
 |
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
 |
ΚΕΡΚΥΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top