Βόρειο Σέλας στην Ελλάδα λόγω γεωμαγνητικής καταιγίδας - Σπάνιες εικόνες

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο φώτισε τον ελληνικό ουρανό, καθώς το Βόρειο Σέλας έγινε ορατό σε περιοχές της χώρας όπου υπό κανονικές συνθήκες δεν εμφανίζεται. Αιτία ήταν μια εξαιρετικά ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G4, η οποία θεωρείται από τις εντονότερες των τελευταίων δεκαετιών και επηρέασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Οι νυχτερινές ώρες γέμισαν με αποχρώσεις του κόκκινου και του μωβ, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό που προκάλεσε θαυμασμό σε όσους είχαν την τύχη να το παρακολουθήσουν. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συνήθως σε πολύ βόρεια γεωγραφικά πλάτη, κοντά στον Αρκτικό Κύκλο, γεγονός που κάνει την εμφάνισή του στην Ελλάδα εξαιρετικά ασυνήθιστη και σπάνια.

Σε περιοχές όπως ο Χορτιάτης Θεσσαλονίκης, ο ουρανός μεταμορφώθηκε σε έναν πολύχρωμο καμβά, με κατοίκους να καταγράφουν εντυπωσιακές εικόνες. Αντίστοιχα, και στην Κέρκυρα το φαινόμενο έγινε ορατό λίγο μετά τα μεσάνυχτα, προσφέροντας ένα θέαμα που θύμιζε βόρειες χώρες και πολικές περιοχές, όπως είδαμε στις εικόνες του Weather News Greece.

Πού οφείλεται η γεωμαγνητική καταιγίδα

Η γεωμαγνητική καταιγίδα που προκάλεσε το σέλας οφείλεται σε έντονη ηλιακή δραστηριότητα, η οποία επηρεάζει το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όταν τα φορτισμένα σωματίδια συγκρούονται με την ατμόσφαιρα, δημιουργούνται τα χαρακτηριστικά φωτεινά χρώματα στον ουρανό. Το γεγονός αυτό υπενθυμίζει τη δύναμη της φύσης και χαρίζει σπάνιες εικόνες.