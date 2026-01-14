Χαϊδάρι: Αναστάτωση για λύκο που περιπλανιέται στους δρόμους

Αναστάτωση επικρατεί στην περιοχή του Χαϊδαρίου από την εμφάνιση λύκου σε κατοικημένη περιοχή. Τον λύκο βιντεοσκόπησε πολίτης από το μπαλκόνι του να κόβει βόλτες στα στενά και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Λύκος κάνει βόλτες στο Χαϊδάρι

Στις εικόνες φαίνεται ο λύκος που εντοπίστηκε από πολίτη να κόβει βόλτες στην οδό Παλαιολόγου και Τροίας, κοντά στο Δαφνί, σε νυχτερινές ώρες. Περιπλανιέται αμέριμνος δίπλα σε αυτοκίνητα, μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Τον λύκο βιντεοσκόπησε πολίτης από το μπαλκόνι του και αμέσως ειδοποίησε τον περιβαλλοντικό σύλλογο της περιοχής, καθώς και τον Δήμο Χαϊδαρίου.

«Πληροφορηθήκαμε ότι πιθανόν να κατέβηκε από το Ποικίλο Όρος και ότι ήταν μόνος του. Οι λύκοι αναζητούν εύκολη τροφή, την οποία βρίσκουν στα σκουπίδια, και γι’ αυτό συνήθως κατεβαίνουν στις πόλεις. Από τη φύση τους δεν πλησιάζουν εύκολα τον άνθρωπο. Ωστόσο, ο μηχανισμός μας ενεργοποιήθηκε άμεσα», λέει ο αντιδήμαρχος Χαϊδαρίου, Κώστας Σταθάς.

Ο λύκος έκανε τη βόλτα του στον δρόμο. Οι κάτοικοι είναι αναστατωμένοι και επιφυλακτικοί κάθε φορά που βγαίνουν από τα σπίτια τους, κυρίως τις νυχτερινές ώρες.

Οδηγίες για την προστασία των πολιτών

Το Δασαρχείο εξέδωσε οδηγίες προς τους πολίτες.

Συνίσταται στους πολίτες, αν συναντήσουν λύκο:

Σε καμία περίπτωση να μην τον ταΐσουν.

Να μην αφήνουν νεκρά ζώα σε δάση και κοντά σε σπίτια.

Όταν βγάζουν βόλτα τον σκύλο τους, να προκαλούν κάποιον θόρυβο, ώστε να αντιλαμβάνεται ο λύκος την ανθρώπινη παρουσία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που λύκοι κατεβαίνουν σε αστικές περιοχές. Τον Νοέμβριο είχαν εντοπιστεί ξανά λύκοι στα Άνω Λιόσια και την Πετρούπολη.