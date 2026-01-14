Συνελήφθη επιχειρηματίας με όπλα σε έλεγχο στο Παλαιό Φάληρο

Συνελήφθη 56χρονος επιχειρηματίας στο Παλαιό Φάληρο, υστέρα από τυχαίο έλεγχο της ομάδας ΔΙΑΣ, να έχει στην κατοχή του

-2 πιστόλια με 3 φυσίγγια,

-2 γεμιστήρες,

-αναδιπλούμενο σουγιά

-πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης με επικολλημένη φωτογραφία του 56χρονου.

Πρόκειται για τον ίδιο επιχειρηματία που τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε χτυπήσει έναν οδηγό ταξί, και πάλι στο Παλαιό Φάληρο, ο οποίος είχε διαπληκτιστεί με τη φίλη του επιχειρηματία, η οποία ήταν επιβάτης.

Η κούρσα θρίλερ ξεκίνησε τότε για τον οδηγό του ταξί μετά από διένεξη που είχε με γυναίκα επιβάτη. Εκείνη φαίνεται να κάλεσε τον φίλο της, στον οποίο εξέφρασε τη δυασαρέσκειά της. Εκείνος την περίμενε στο σημείο που θα αποβιβαζόταν και μόλις έφτασε το ταξί, τότε ο οδηγός της μηχανής και φίλος της γυναίκας, άρχισε να του επιτίθεται.